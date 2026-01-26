李在明：“世界排名第五的军事力量，不可能保护不了自己”

韩国总统李在明（照片）24日强调：“国防开支相当于朝鲜（国内生产总值）的1.4倍，拥有世界第五大军事力量的大韩民国，不可能自行保护不了。在不稳定的国际形势下，自主国防是基本中的基本。”美国特朗普政府公布包括强调韩国在遏制朝鲜方面发挥更主导作用内容的新国防战略报告后，李在明立即在推特上发文，作出了上述表示。李在明还表示：“在不稳定的国际形势下，自主国防是基本中的基本。坚定的自主国防和韩半岛和平可以实现持续的经济增长。”美国政府把朝鲜放在国防战略后位、把重点放在牵制中国上的新国防战略被公开后，有人担心裁减驻韩美军和应对朝鲜的态势会出现空白，李在明的表态对此予以否认。分析认为，这是一表态意在强调，美国的新国防战略与韩国政府强调在任期内移交战时作战指挥权的基调相吻合。韩美在去年11月发表的安保磋商会议联合声明中也曾明确指出，将在今年完成战时作战指挥权移交的三阶段验证过程中的第二阶段——完全运用能力验证。完全运用能力验证结束后，韩美军队统帅即两国总统将决定移交作战权的具体年度“X年”，并在移交目标年度1年或2年前进行最终第三阶段的完全任务执行能力的验证。韩国军方有人分析称，美国政府已在最高层国防战略文件中明确要求韩国加强自身防卫，因此，在完全运用能力验证结束后，韩美两国将立即确定移交目标年度，然后在明年或后年的上、下半年韩美联合军演中实施完全任务执行能力的验证，然后再移交作战指挥权。在这种情况下，被称为特朗普总统国防策士、一直强调同盟国安保负担和自身防卫责任的美国国防部政策副部长埃尔布里奇·科尔比25日对韩国进行了为期三天两夜的访问。有分析认为，韩美事实上对移交作战权有着同样的想法，因此移交作战权的时间有可能比李在明结束总统任期的2030年还要早。韩国政府一名官员表示：“即使韩国军队不具备可以移交作战权的对朝监视及打击装备等能力，如果美方明确表示‘在韩国军队具备全部能力之前提供补充能力’，最快在两年内移交作战权也不是不可能的。”孫孝珠 hjson@donga.com