美国新国防战略报告：“韩国拥有负责遏制朝鲜首要责任的能力”

美国特朗普政府在当地时间23日公布的新国防战略报告中就韩国表示：“在重要但有限的美国支援下，有能力承担遏制朝鲜的首要责任。”报告还对包括韩国在内的同盟表示：“必须承担共同防卫的公正份额。”有分析认为，事实上，美国将集中牵制中国，希望韩国负责朝鲜的威胁，可能是为了配合这一方向的设定，暗示今后驻韩美军的规模和作用将有所调整。国防战略报告是美国白宫发表的最高对外战略方针“国家安全战略”的下级文件，由美国战争部（国防部）制定。此外，报告也被认为是美军运用的“设计图”。国家安全战略和国防战略报告通常在总统任期（4年）中只发表一次。新的国家安全战略于去年12月4日公布。此次国防战略报告把韩国指定为对朝鲜遏制负有首要责任的国家，并强调：“韩国在面临朝鲜的直接、明确的威胁的情况下，也有这样做的意志。”报告提到，强大的军事力量、高水平的国防费支出、坚实的防卫产业、义务征兵制等是韩国的优势。分析认为，这是在要求韩国进一步壮大常规军事力量，主动对抗朝鲜的威胁，并共同参与牵制中国。美国则将通过加强本土防御、在印度太平洋地区加强防空力量等，致力于遏制中国的崛起。国防战略报告针对朝鲜评价说：“对韩国和日本构成了直接的军事威胁。朝鲜导弹战斗力不仅具有常规武器本身，还搭载了核武器或其他大规模杀伤性武器，具备打击韩日目标的能力。”报告还就朝鲜核战斗力指出：“这是对美国本土的明确而存在的危险。”但是，此次国防战略报告和去年的新国家安全战略一样，没有提到“朝鲜无核化”。国防战略报告还强调美国总统特朗普一直强调的加强在包括美洲大陆、欧洲、非洲西部地区在内的西半球的影响力。他表示，将通过此举提高本土防御水平，保障美国对于格陵兰岛、美洲湾（墨西哥湾）、巴拿马运河的军事和商业接近性。