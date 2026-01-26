“欲通过未尝试角色演绎成为不令观众厌倦的演员”

“因为去过的国家实在很多，且有许多拍摄时的有趣回忆，感觉就像翻看暑假、寒假日记一样。”23日在首尔钟路区一家咖啡厅见到的演员高允贞（30岁）将16日公开的奈飞系列剧《爱情怎么翻译？》形容为“如同礼物一般的作品”。该作品讲述了多语种翻译专家周浩镇（金宣虎饰）负责全球顶级明星车茂熙（高允贞饰）的翻译工作后，发生的一系列无法预测的浪漫喜剧故事。该剧在韩国、日本、加拿大、意大利等地进行了长达8个月的拍摄，加之这是高允贞首次挑战浪漫喜剧，因而聚集了大量话题。高允贞选择这部作品的最大理由，据说在于“翻译家与顶级明星相遇”的设定。她解释称，这与自己演员的职业相关，同时非现实的状况也很有趣。平时就倾向于深度沉浸于作品世界观中的她表示：“拍摄完洪氏姊妹编剧的作品后，感觉像是进入了童话世界又出来”，“沉迷到感觉自己的现实生活枯燥无味的程度，所以拍摄结束后空虚感很强。”“我每年夏天都会看《咖啡王子一号店》。天气热起来就会想起这部电视剧。可以说是我的人生作品了。同样地，也希望《爱情怎么翻译？》能成为某些人在凉风吹起时会想起的作品。就像我每到夏天就会想起孔刘、尹恩惠前辈一样。不过，自己存在于某人的人生作品中，还是有点不太真实呢。哈哈。”异国拍摄地和两位主演令人心动的场面正在被热议，但对高允贞而言，挑战“一人分饰两角”的表演并非易事。她饰演了车茂熙以及车茂熙幻想中的存在“都拉美”，她表示拿到剧本时最初非常慌张。但她说：“因为不是会对新变化感到不适的性格，所以开始感到兴奋”，“‘这是我从未尝试过的角色呢？’这样想着，更加有趣地投入了进去。”这种挑战倾向也体现在她的作品履历中。自2019年出道以来，她通过《甜蜜家园》（2020年）、《法学院》（2021年）、《还魂》（2022年）、《超异能族》（2023年）、《照明商店》（2024年）、《总有一天机智的住院医生生活》（2025年）等跨越多种类型剧，持续进行着表演。她选择作品的最优先标准也是“与之前作品不同的角色”。“我不太清楚自己在观众心中是怎样的形象，但我想展现多样的面貌。李炳宪、全度妍、廉晶雅等我所尊敬的前辈们都有一个共同点。每年看他们的作品都不会腻。看似相似的角色却又截然不同。我也怀着希望成为不令观众厌倦的演员的想法，所以会倾向于选择至今未尝试过的角色，哪怕是职业类型不同的角色。”她的下一部作品是执笔《我的大叔》的朴海英编剧的新作《所有人都在与自己的无价值感战斗》。该剧讲述了在出色的朋友之间，唯独自己不如意，因嫉妒和猜忌痛苦不堪，最终发疯的人寻找内心和平的故事。高允贞表示：“如果说《爱情怎么翻译？》是童话般的故事，那么《所有人都在与自己的无价值感战斗》则是聚集在灰色水泥中闪烁的人们的黑色喜剧情景剧”，“每次拍摄都因剧本而感动。”金泰彦记者 beborn@donga.com