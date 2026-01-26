U-23韩国足球，10人应战不敌越南遭冲击性败北…日本4-0胜中国实现二连冠

赛前球员们常说：“对日本，连石头剪刀布都不能输。”韩国与日本的体育对决，就是如此关乎自尊心的较量。然而，曾被称为“亚洲猛虎”的韩国足球，正日益显露出落后于日本的态势日本足球代表队25日在沙特阿拉伯吉达举行的2026年亚足联（AFC）23岁以下（U-23）亚洲杯决赛中，以4比0完胜中国，达成了总计第三次夺冠。日本以2028年洛杉矶（LA）奥运会为目标，主要组建了21岁以下球员为主的队伍，仍创下史无前例的二连冠，并刷新了赛事最多夺冠纪录。相反，韩国在本届赛事中彻底暴露了羞愧的原貌。时隔6年，自2020年泰国赛事后再度挑战夺冠的韩国，在半决赛中以0比1败给了以年轻两岁的球员为核心的日本。接着在24日举行的三、四名决赛中，在点球大战后屈膝于由金相植主教练（50岁）率领的越南队，最终仅位列第四。考虑到此前男子U-23国家队对阵越南取得6胜3平的压倒性优势，这一结果具有冲击性。虽然官方记录为“平局”，但实质上是10场比赛以来的首次败北。由李敏成主教练（53岁）指挥的韩国队，当天在控球率上以76%大幅领先越南（24%）。射门次数上也以32次压制了越南（5次）。但缺乏决定性的射门能力。韩国队最终未能突破因一人被罚下而10人应战的越南队的密集防守，在2比2结束常规时间后，于点球大战中以6比7告负。在持续到第七名点球手的点球大战中，一次都未能扑出点球的门将黄在润（23岁•水原FC）在赛后于社交媒体上留下了道歉文字。自去年5月起执掌U-23国家队的李敏成教练，未能展现出明确的战术特色，也未能激发球员的斗志。韩国队在本届赛事6场比赛中，除与伊朗的小组赛首轮外，其余所有比赛均有失球，且有3场比赛未能取得进球。在小组赛0比2完败于乌兹别克斯坦队后，KBS解说委员李荣杓（49岁）曾批评称“即使追加失球后也未见逆转比赛的意志”，球队的精神力也受到质疑。反观日本队以平均年龄约20岁的年轻队伍，在6场比赛中打入16球仅失1球，展现了高完成度的比赛能力。评价认为其系统化的培养体系正在见效。日本自1993年J联赛创立之初，便提出“百年构想”，精心打造了各年龄段培养体系。韩国直至2024年才公布“MIK项目”开始追赶，但尚未见到成效。有意见指出，由于韩国优先考虑关乎年轻球员“兵役特惠”的亚运会来组建队伍，主教练难以根据长期计划植入战术。通常亚运会两年后举行奥运会，因此主教练若想完成合同期，必须在亚运会取得好成绩。两年前在此项兼作巴黎奥运会预选赛的赛事八强赛失利，导致40年来首次未能晋级奥运会正赛的当时国家队主教练黄善洪（58岁）卸任时也曾发声表示：“年龄层国家队应以4年周期运作。”在与日本的对决中处于劣势，成年国家队也是如此。由洪明甫教练率领的韩国成年国家队也在去年7月的2025年东亚足球联盟（EAFF）E-1锦标赛（东亚杯）男子组最后一场比赛中，以0比1负于日本。这是史上首次韩日A级比赛三连败。最近10场对阵记录也是2胜3平5负处于劣势。考虑到现在的U-23世代几年后将成为成年国家队的主力，有人担忧两国间的足球差距可能进一步拉大。韩钟浩记者 hjh@donga.com