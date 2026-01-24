李惠熏称“不是非法认购”……执政党内部也认为“明显违法”

政府企划预算处长候选人李惠熏23日在国会人事听证会上就首尔瑞草区One Pentas公寓非法认购疑惑表示：“当时长子夫妇的关系破裂，没法一起生活。”她否认把已举行婚礼的长子登记为抚养家属并认购中签的所谓“伪装未婚”的批评，但有人指出，此次听证会李惠熏没有提交证明长子一起生活的资料等，只是加重了疑惑。李惠熏在当天的听证会上就不正当认购疑惑表示：“2023年12月长子举行婚礼，在首尔市龙山区准备了新婚房，但婚礼后立即出现了问题。长子当时只能和我们在一起。”她的意思是，儿子举行婚礼后，因与儿媳关系恶化，只能和母亲生活在一起。李惠熏涉嫌将结婚的长子申报为抚养家属，夸大预约加分项，2024年7月中签购得公寓。据悉，该公寓售价为36亿韩元左右，目前市价为80多亿韩元。对于现在长子夫妇的关系是否重新恢复的提问，李惠熏答道：“真的所有人都付出了很多努力。当时判断已经感情破裂了。”不过，在野党议员们要求提交证明长子实际居住的交通卡使用明细、卡使用明细等，她答道：“没有资料。”对于长子2010年考入延世大学一事，李惠熏主张，“可能是社会贡献者特招中作为国威宣扬者入学的”。她的意思是，因为公公、前内务部长金台镐获得过青条勤政勋章，儿子被认定为国威宣扬者。国民力量党议员崔恩锡表示，“获得勋章可以看作是宣扬国威吗?”他提出了靠李惠熏的丈夫、时任延世大学教务副处长的“拼爹”疑惑。李惠熏表示：“因为被提出各种疑惑，本来期待的统合未能实现，舆论反而把焦点集中在我个人疑惑上，这本身就给总统和国民主权政府带来了麻烦。即使只有我一个人挨骂、被砸石头，也必须打破这一屏障。”但执政党内部也出现了很多批评。共同民主党议员陈声准就不正当认购疑惑指出，“这是明显的非法行为”；郑日永议员则表示，“不要当部长，去别的地方，在其他场合说吧”，事实上敦促她主动辞任候选人。李志云记者 easy@donga.com