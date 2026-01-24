张东赫结束绝食，重要的是“拖欠的账单”



为落实“（统一教、公推捐款）双特检”法而展开绝食示威的国民力量党代表张东赫最终在8天后停止了绝食。张东赫在绝食期间表示，“做好了献出生命的准备”，要求共同民主党处理特检法。但是，掌握钥匙的共同民主党领导层没有前往张东赫的绝食现场。连一句常见的安慰的话都没有。围绕特检法处理的朝野协商，与绝食前相比也没有任何变化。绝食的理由是处理双特检法，从结果来看是空手而归。



但是，从张东赫个人来看，情况却有所不同。张东赫在绝食之前陷入了政治危机。他在年初宣布革新方案时，没有明确表明割裂与尹锡悦前总统的关系，因此中立保守倾向的人士和选民的批评声音更大。就任党代表后，他一直未能摆脱20%左右（以韩国盖洛普为标准）的党内支持率，加深了党内对地方选举前张东赫体制的怀疑。



最重要的是，党伦理委员会深夜除名前代表韩东勋的决定，让在张东赫和韩东勋之间处于中立立场的党内人士也离开了张东赫。对韩东勋持批判态度的重量级议员们也公开表示，“除名太过分了”。



张东赫的绝食是在对韩东勋除名的批判达到最高潮的时候开始的。因此，亲韩派批评说，这是用于转变局面的绝食。但是，无论绝食暗含的意图是什么，最终张东赫都造就了保守阵营的团结。



此前对张东赫持批判态度的少壮·改革派组织“对策和未来”支持张东赫的绝食，曾经抨击除名的重量级议员们守在张东赫身边。不仅是标榜中立保守的首尔市长吴世勋、釜山市长朴亨埈，国民力量党籍的现任广域团体长都访问了张东赫。路线不同的前议员刘承旼携手张东赫，与改革新党代表李俊锡的合作更加鲜明，还让朴槿惠前总统时隔10年再次踏进了国会大厅。



但是，也有不少人认为应该消除错觉。他们认为，应该区分对张东赫绝食的支持和对张东赫路线的支持。这意味着“绝食之后”比绝食过程更重要。对张东赫的批判本质是是否与尹锡悦割裂，为扩大中立外延而进行革新、韩东勋除名问题只是暂时被推迟，并没有在绝食战中取得进展。



因此，议员们之间已经出现“如果不改变，友好的舆论可能也就半个月”的说法。张东赫去年12月完成“24小时阻扰议事”，营造了议员们集结的氛围，但再次以偏向强硬支持层的行动，送走了具有合理倾向的政策委员会议长金道邑。



到了张东赫恢复元气的时候，韩东勋除名问题、尹锡悦判决和随后张东赫的立场、扩张中立外延和保守统合方案，相关提问会像拖欠的账单一般涌来。是把集结保守的能量用于革新和统合，还是用于嗓门高亢的强硬支持层，完全取决于张东赫。不过，希望张东赫在为强硬支持层行动之时，不要忘了遭遇过的领导力危机。

