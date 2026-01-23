“波士顿动力市值预计超100万亿韩元”

得益于“阿特拉斯（Atlas）”效应，现代汽车集团旗下机器人子公司波士顿动力的预期企业价值持续看涨。在被称为全球最大信息技术（IT）与家电展览会的“CES 2026”上展示先进技术后，证券公司纷纷上调了对波士顿动力的企业价值评估。22日，KB证券预计波士顿动力的企业价值将达到128万亿韩元。分析认为，未来10年，经合组织（OECD）与中国的劳动适龄人口将减少超过1亿人，而用于替代的人形机器人市场规模到2035年将达到960万台。KB证券分析师姜成镇（音）补充道：“其中，波士顿动力的‘阿特拉斯’将占据整体的15.6%，即150万台。”韩华投资证券也预测，若波士顿动力上市，其规模将达到146万亿韩元。考虑到现代汽车集团的市值仅为特斯拉的35.5%，此估值是根据特斯拉的人形机器人业务价值2800亿美元（约合397万亿韩元）的35.5%推算得出。多奥投资证券也预测：“到2030年阿特拉斯开始大规模生产时，波士顿动力的企业价值将达到100万亿韩元。”即使与竞争对手相比，这一估值也属较高水平。美国“Figure AI”的企业价值约为56万亿韩元，中国UBITEC或宇树科技的企业价值则在12万亿韩元左右。分析认为，波士顿动力的评价与企业价值在短期内急剧上升，是因为其量产计划通过本届CES展会具体化。此外，关节、手指等部件针对生产现场投入的优化设计，以及通过现代摩比斯、现代格罗唯视等零部件及物流子公司易于扩大协同效应等因素，也成为提升公司评价的杠杆。随着波士顿动力的企业价值持续获得高度评价，预计现代汽车集团的循环出资问题化解及郑义宣会长加强控制结构的进程也将迎来积极信号。因为波士顿动力获得的价值认可越高，持有其约22%股份的郑会长的“资金能力”就越强。现代汽车集团尚未解决循环出资结构问题。虽然从现代摩比斯→现代汽车→起亚→现代摩比斯的集团控制结构核心在于现代摩比斯，但郑会长持有的现代摩比斯股份仅为0.3%，即使加上郑梦九名誉会长的股份，也仅约为7.7%。业界认为，若现代汽车集团切断循环出资链条，将集团子公司垂直系列化，郑会长可能会收购起亚、现代钢铁、格罗唯视等公司持有的现代摩比斯股份。而这一收购资金可能来自波士顿动力的上市。投资界预测，若波士顿动力于今年内成功上市，明年左右现代汽车集团的控制结构改组工作将全面展开。DS投资证券预计：“即使考虑郑会长在继承郑梦九名誉会长股份时需缴纳的税款，其资金筹集能力也不会有问题。”李沅柱 takeoff@donga.com