韩德洙判决唤醒的公职人员“守护宪法”的责任



法院21日对前国务总理韩德洙判处有期徒刑23年，是检察机关要求刑量的1.5倍以上，实属罕见。目前还只是一审法院的裁决，法理和量刑争议将会持续，今后陆续出现的对前总统尹锡悦和其他国务委员的判决也有必要关注。但是，作为法院对12月3日紧急戒严的第一个判断，向韩国社会传达的信息并不轻。



此次判决严惩了超越遵守宪法、未能尽到守护宪法义务的高层公务员，从这一点来看，向民主、法治国家的公务员和官僚社会整体唤醒了其宪法上的责任和姿态。之所以宣判比求刑更重的重刑，是因为12月3日内乱是比过去的军部政变危害更大的“自上而下的内乱”——亲卫政变，而且是发达民主国家大韩民国发生的时代错误行为。特别是，为了匹配过去无法比拟的韩国社会的高度成熟度，要求公职人员作为权力的监视者、滥用的制动者承担更大的责任。



一审法庭认为，韩德洙不仅协助内乱，还参与内乱。虽然作为政府第二号人物，负有守护宪法的责任，但他未履行义务的不作为爲，与参与内乱没有什么区别，还协助具备国务会议审议的外观程序条件，甚至讨论对媒体断电、断水等，积极从事内乱重要任务。



韩前总理是不分政权都被重用的精英官僚，被称为“处世达人”。也许有人会说，他又如何能劝阻和阻止沉迷于妄想的掌权人物的妄动？但是，在内乱之夜，他没有积极反对戒严，后来作为代总统，他又拒绝任命宪法法官，接下来还宣布参加总统竞选，表现出了机会主义行为。法院断定：“出于内乱也许会成功的想法……他选择了作为一员加入其中。”也许正是出于这一背景。



如果说选举产生的总统是国政最高负责人，那么政府最高任命职总理不仅仅是国政助手，同时也是分担者。就连上命下服严格的军队指挥官们也以多种方式抵抗内乱，韩德洙作为最高层公务人员，却连军人、警察、市民的责任都没有承担。此次判决不仅是对任何个人的定罪，也是对所有公职人员的严厉警告。

