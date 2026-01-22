格陵兰民众高呼“MANA”口号反对特朗普

“让美国再次成为原住民的国家（Make America Native Again，简称MANA）。”当地时间20日，在被白雪覆盖的丹麦自治领土格陵兰的最大城市努克，写有此类内容的标牌插在堆积如雪的道路旁。标牌上所绘的美国国旗上被打上了“X”标记。一眼看去便知，这是对唐纳德•特朗普总统政治口号“让美国再次伟大（MAGA）”的讽刺性宣传物。位于附近的美国驻格陵兰总领事馆前，插着格陵兰的象征性旗帜——红白相间的“Erfalasorput（我们的旗帜）”。它比建筑上方悬挂的美国国旗尺寸小得多，却让人感受到对美国的反感和抵抗意志。17日在努克全市范围举行的“反特朗普示威”中，美国总领事馆前是主要示威地点之一。一名路过的市民看到记者正在注视“MANA”标牌，与记者目光相遇后举起了紧握的拳头，并高喊“MANA”、“不要特朗普（No Trump）”。自称是邮局公务员的阿吉尔表示：“我们不会成为美国的一部分，当然也不需要特朗普。格陵兰旗帜上象征太阳与大海的圆形和方形将保护我们免受特朗普的威胁。”随着特朗普总统不断强调合并格陵兰的意愿，并宣布将对向格陵兰派兵的丹麦、英国、法国、德国等八个欧洲国家征收报复性关税（从下月起征收10%，6月起征收25%），努克正在变成一个巨大的反抗空间。柳根亨 noel@donga.com