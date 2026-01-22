当庭逮捕！韩前国务总理韩悳洙涉嫌协助内乱一审被判处有期徒刑23年

因涉嫌协助前总统尹锡悦宣布“12•3”紧急戒严状态而被移交审判的前国务总理韩悳洙，在一审中被判处23年有期徒刑，并被当庭逮捕。同时，司法机关首次判定宣布紧急状态和发布戒严令等行为属于内乱行为。21日，首尔中央地方法院刑事合议33庭（庭长法官 李镇宽）对涉嫌内乱重要任务从事等罪名的前总理韩悳洙表示：“12•3内乱是由国民选举产生的权力者尹锡悦及其追随势力等发动的自上而下的内乱，即亲卫队政变。被告人是在认为内乱可能成功的想法下，无视自身的义务和责任，选择作为其中一员参与。”法庭阐明了有罪判决的理由。将紧急状态定性为内乱的审判庭，当天以有毁灭证据之虞为由，对前总理韩悳洙实施了当庭逮捕。法庭指出：“12•3内乱的违宪性，无法与自下而上的内乱相提并论。因为国民选举出的权力者通过内乱行为，从根本上动摇了人们对民主和法治的信念本身。”这意在说明，相比前总统全斗焕、卢泰愚所犯的内乱罪，应予以更严厉的处罚。这也是对为何判处比内乱特检（特别检察官 赵恩锡）求刑的15年有期徒刑更重刑期的解释。法庭还补充道：“虽然未发生死亡事件，且内乱在数小时内结束，但这是赤手空拳的国民为对抗武装军人守护国会的勇气所致。因此无法深入考虑危害轻微或持续时间短等情节。”韩悳洙前总理仅表示：“将谦逊地遵从审判长的决定。”关于因紧急戒严状态而构成内乱罪的问题，法庭判定：“尹锡悦和金龙显（前国防部长官）以扰乱国宪为目的发布了戒严令。他们动用了多数军警，占领并控制国会等场所的出入，行使了足以危害某一地区安宁的威力。”此外，法庭就韩悳洙前总理为完备戒严正当性而召集国务会议的行为表示：“被告人认识到尹锡悦宣布紧急状态的意志非常坚定，并对此必要性和正当性表示同意，从而形式上满足了国务会议的程序性要求，从事了内乱行为的重要任务。其不仅没有查明12•3内乱的真相，反而为了隐藏戒严意图并使其看似合法程序，制作了虚假公文，并在宪法裁判所作了伪证。”当天，法庭认定对韩悳洙前总理适用的内乱重要任务从事嫌疑，以及事后撰写戒严宣布文的行为所涉及的制作虚假公文、违反《总统记录物管理法》、损坏公用文书嫌疑，以及在宪法裁判所对前总统尹锡悦的弹劾审判中作伪证称“不知晓戒严宣布文”等所有嫌疑均成立。对此判决，共同民主党表示“这是历史面前理所当然的结果”，国民力量党则表示“期待根据宪法和法律得出最终判断”。宋慧美记者、吕根镐记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com