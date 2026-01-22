格陵兰岛：印有“不卖”字样的衣服热销，战争恐惧导致囤积物品

格陵兰岛居民对美国总统特朗普的反感达到了最高潮。在城市各处，可以看到挂着格陵兰旗和写着“反特朗普信息”的牌子和横幅。在各种公共机关、饭店、家庭以及街上的垃圾桶、建设现场的起重机上，都可以发现格陵兰旗。记者在努克见到的格陵兰岛居民中，不少人强烈反对特朗普强调吞并格陵兰岛的意愿，以及他在这一过程中发表可能考虑购买格陵兰岛或使用军事选项等言论。护士米里姆大声疾呼：“认为可以侵犯他国的特朗普好像不是生活在21世纪，而是生活在20世纪七八十年代。就像美国也不能回到过去一样，我们也想现在这样生活。”● “特朗普不能随心所欲、说买就买”特朗普最近声称，如果吞并格陵兰岛，将分别给居民10万美元（约合1.47亿韩元）。对此，岛上出现了“完全不了解现实”的尖锐反应。自称长期居住在格陵兰岛的“真正原住民”凯特林说：“不，敬谢不敏！（No， Thanks）。我们已经足够富有，资源也很多。今后如果能够进行更多的资源开发，我们将变得更加富足。”他还说：“就像所有人和国家都有固有的历史和文化一样，格陵兰岛也是如此。不能随心所欲地占据我们的认同感和土地。”实际上，格陵兰岛的反特朗普示威队经常高喊的口号之一就是“格陵兰岛不卖（Greenland is not for sale）”。这是为了狙击特朗普用钱解决问题的看法和发言。当地一家户外品牌最近推出了印有“格陵兰岛不卖”的连帽卫衣，人气非常高。努克市中心的户外用品卖场店员说：“去年特朗普宣布重新执政并要吞并格陵兰岛后，开始正式销售，但最近产品5次售罄，一直在印制新商品。”● 在美欧矛盾激化的情况下，对“战争”的恐惧越来越大虽然很多格陵兰岛居民露骨地表现出对美国的反感，但最近随着美国和欧洲的矛盾达到高潮，也有不少人表示感到不安。一些人为了以防万一，开始抢购生活必需品，部分人还准备离开努克。在努克的研究生院攻读经营学专业的米埃努瓦说：“在保持平常心的同时，突然间，我担心会不会发生战争。听说有不少人大量采购粮食和水进行储藏。”一名努克市民还向记者反问道：“你不怕特朗普吗？这种时局下竟然还来格陵兰岛……”丹麦政府派出的兵力20日陆续抵达格陵兰努克机场。据确认，为了应对紧急情况，不仅有军人，还有消防人员。抵达努克机场的军人们被问到“担负什么任务”时，回答说“无可奉告”，直接前往了驻地。据悉，格陵兰岛自治政府正在准备发布包括劝告居民储备5天粮食等在内的新方针。自治政府总理尼尔森在当天的记者会上表示：“美国向格陵兰岛动用军事力量的可能性很小。我们正在做好应对所有情况的准备。”丹麦首相弗雷泽里克森也表示：“如果对我们发动贸易战争，虽然对此我无法建议，但我们当然应该采取应对措施。只能这样做。”此外，主张强硬应对特朗普有关格陵兰岛动向的法国总统马克龙20日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛演讲中，针对特朗普政府指出：“世界一些地方再次出现了帝国主义野心。”柳根亨 noel@donga.com