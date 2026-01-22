引入双重收费制的主要国家：韩国文化财产岂能例外



今年起，韩国游客也经常光顾的法国卢浮宫博物馆等著名旅游景点，纷纷提高了对非欧洲外国人的门票价格。以卢浮宫博物馆为例，门票从原来的22欧元（约合3.8万韩元）涨至33欧元，涨幅达45%。日本也正在推进就国立博物馆和美术馆的门票对外国人实行差别定价的双重收费制。



虽然这因是韩国人非常熟悉的旅游地而更加引人关注，但实际上，对游客提高门票价格已是全球趋势。美国从今年1月1日起，提高了外国人进入国家公园的门票。以年票为基准，门票从80美元（约合11.8万韩元）涨至仅对外国人收取250美元，涨幅超过三倍。



对外国人征收更高门票的双重收费制，是印度、新加坡、意大利等多个国家已经在实施的政策。尽管也有部分批评声音认为这是“对游客的歧视性制度”，但其目的更多在于维护旅游基础设施、确保财政来源，尤其是提升本国国民的便利性。这不过是随着源于美国的本国中心主义和过度旅游问题的加剧，这种趋势正在向各国扩散而已。



那么，韩国的文化财产门票情况如何呢？景福宫、昌德宫等四大宫殿的门票，自2005年左右以来，无论国内外游客均为3000韩元。围绕其价格合理性的争议早已存在。这与法国凡尔赛宫（32欧元）或意大利罗马斗兽场（28欧元）相比差距甚大，也低于中国的故宫门票价格（60元人民币，约合1.2万韩元）。被列入联合国教科文组织世界文化遗产的宗庙，门票仅为1000韩元。



国立博物馆或美术馆更是免费。自2008年起，韩国开始对国立博物馆、美术馆等国家基础文化设施实行免费运营。该制度作为扩大文化福利的一环，在提高国民文化接近权方面取得了成果。然而，正如近期年访客量突破600万人次的国立中央博物馆的事例所示，设施维护管理费用负担日益加重，重新审视门票政策的必要性正日趋提高。



近期，国家遗产厅和国立中央博物馆已开始讨论宫殿、王陵门票价格调整现实化以及收取门票费的问题。文化财产或博物馆门票费，关键在于在文化遗产保护与公共性之间找到平衡点。若将门票费定得过低，将难以进行文化财产的修缮维护，并可能降低参观者对展览的期望。反之，突然涨价则可能侵犯文化弱势群体或当地居民的文化享受权。



那么，各国正在引入的双重收费制，或许可以成为值得我们参考的折中方案。通过双重收费制，既可以筹措用于文化财产管理的财政资金，同时也能开辟强化对本国国民和当地居民优惠的道路。这样可以减少因制度变化产生的死角，也能降低因大幅度提高门票费可能引发的抵触感。



K文化本身已经证明了其全球竞争力。我们必须在让韩国文化财产获得正当价值认可的同时，最大限度地寻找不损害其公共性的妙策。应该敞开包括双重收费制在内的所有方案并进行探讨。

