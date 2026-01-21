“吞并格陵兰岛的美国威胁非常严重，令人担心第三次世界大战”

“美国总统特朗普威胁吞并丹麦格陵兰岛，令人担心第三次世界大战。”当地时间20日，记者在丹麦首都哥本哈根国际机场见到了丹麦大学生阿斯加尔。他吐露不满说：“委内瑞拉总统马杜罗被赶下台后，美国国内外舆论对特朗普总统感到不好，我感觉他把美国吞并格陵兰岛这张牌作为转变局面的手段。”另一名在机场见到的瑞典人汉斯表示：“对特朗普总统感到愤怒的丹麦人反应激烈，认为不应该向美国出售本国制药公司诺和诺德开发的肥胖治疗剂‘韦戈维’。我也同意他们的愤怒。”特朗普最近强调吞并格陵兰岛的意志，并表示将对派兵到格陵兰岛的欧洲主要国家征收追加关税，美国和欧洲的矛盾正在深化。在哥本哈根见到的欧洲人指责特朗普，主张“以丹麦为中心，欧洲应该积极应对”。据丹麦TV2电视台19日报道，丹麦政府当晚向格陵兰岛派遣了“相当水平的兵力”。丹麦陆军参谋总长佩特·博维森也与他们同行。丹麦最近已向格陵兰岛派遣数百名兵力。分析认为，特朗普接连发表吞并言论后，丹麦强调了守护领土的意志。特朗普同一天在接受NBC电视台的电话采访时施压说：“欧洲应该集中精力打好俄罗斯和乌克兰的战争。”他还强调，要想阻止中国和俄罗斯等外部威胁，格陵兰岛是必不可少的。柳根亨 noel@donga.com