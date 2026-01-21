韩日AI初创企业称：“美中主导的市场，韩日应携手引领AI转型”

“如果服装企业的社长向员工提出‘今年女性紧身裤的销售增长势头迅猛，该如何应对？’这样的问题。在过去，企业内部可能会进行数十次沟通。但在AI转型时代，则无需如此。”20日上午，日本东京都东京创新基地。韩国生成式AI初创企业“Wrtn Technologies”的日本法人“Wrtn Japan”的代表松田亮平表示：“现在，已经无法追赶通过AI实现业务革新的企业了。”随着意味着人工智能大转型的“AI转型”成为所有企业的当务之急，当天在东京创新基地，韩日AI初创企业齐聚一堂。继13日韩日首脑会谈举行之后，民间也搭建了讨论两国AI转型合作的平台。当天，初创企业相关人士一致表示：“在以美国和中国为中心的生成式AI市场中，韩国和日本应该携手合作。”韩日AI初创企业聚会“AI转型的未来由此开始”由韩国中小风险企业部赞助，生成式AI初创企业协会、中小风险企业振兴公团东京办事处以及日本风险投资公司Z Venture Capital（ZVC）共同主办。当天活动聚集了备受业界关注的韩国和日本共8家AI初创企业。韩国方面有生成式AI领域的Wrtn Technologies，以及Sionic AI、SnapTag、Coxwave、Friendli AI参与；日本方面则有提供AI全球信用评估平台的Dwilar，以及Findy、QueryPie AI参与。在此次活动中，两国初创企业提出了利用AI转型解决共同面临问题（如“老龄化”等）的可能性。担任生成式AI初创企业协会会长的Wrtn Technologies代表李世荣强调：“美国和中国所拥有的市场规模和资本规模非常庞大”，“韩国和日本的市场合为一体，将能够引领AI转型的创新。”各方还寻求通过共享各自拥有的技术来探索合作机会。Wrtn Japan的代表松田演示了“代理间交易（A2A）”。能够直接理解业务人员提问意图的“母代理”会自动将待执行的工作分配给各代理，负责财务、会计的“财务代理”接收指令并处理工作。面向外国人的日本AI信用评估初创企业Dwilar则介绍了其已在全球62个国家及地区广泛引入信用卡公司和租赁担保公司等各种金融相关企业的自家服务与技术。也有意见认为，规模较小的初创企业恰恰是快速实现AI转型所必需的。李代表表示：“当大企业和政府考虑AI转型时，能够提出最实质性解决方案的正是拥有这些经验的初创企业”，“因为对于初创企业而言，AI转型是生存的必备课题，所以在韩国和日本，存在着比任何人都更快、更深入内化了这一点的初创企业。”ZVC代表黄仁俊也表示：“将以韩国和日本初创企业积累的数据为基础，支持向AI转型的创新动向。”全慧珍记者 sunrise@donga.com