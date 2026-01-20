“总统夫人关于比例代表议席的承诺还有效吗?”……统一教要人被解职后仍试图进行人事请托

前统一教世界本部长尹永浩试图通过“建真法师”全圣培（照片）向前总统夫人金建希请托公推议会选举候选人和女性家庭部的官员职位。综合《东亚日报》19日的采访，“政教勾结腐败联合调查本部”掌握了已于2023年5月8日被解除统一教世界本部长的尹永浩在同年11月向全圣培发送的短信， 询问“总统夫人（金建希）就（国民力量党）党代表选举予以支持问题所作的承诺是否有效？”就此，尹永浩在调查过程中主张：“虽然想让统一教第五区长、庆尚南道议会议长出身的人士担任比例代表，但金建希和全圣培没有遵守约定，跟我说了对不起。”金建希涉嫌通过全圣培，以统一教方面在2023年3月国民力量党代表选举前夕让教徒集体加入为代价，承诺给统一教名下公推一席比例代表的份额，目前正在接受审判。此外，联合调查本部还在调查尹永浩谋求女性家庭部官员职位的经过。尹永浩2024年2月在自己的手机上留下备忘录称，“日前总统夫人（金建希）承诺了一个比例代表席位，从此次议会选举公推和（全成培）顾问的情况来看，我认为已难以实现。但女性家庭部下属的韩国青少年活动振兴院活动事业理事仍有空缺，希望出任该职务并兼任国立中央青少年修炼院（天安）院长”。以此为基础，联合调查本部正在调查被解除统一教高层职务的尹永浩通过全圣培持续向金建希提出请托的原因。联合调查本部还掌握了尹永浩为了帮助议会选举，在2024年3月准备了统一教青年教徒等8000多人参加的支持保守势力的活动但未能实行的情况。对此，统一教方面一再表示，这不是从教团层面实行的，而是尹永浩个人的越轨行为。统一教人士表示：“尹永浩好像是为了个人利益，在被解职后还在做这样的行为。我认为通过调查真相会大白于天下。”苏雪姬记者、高道艺记者 facthee@donga.com、yea@donga.com