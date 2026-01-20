韩美芯片博弈加剧 在美建厂成本或翻倍

新年伊始，美国公开施压要求韩国半导体企业投资存储器芯片生产，相关企业深感压力。存储器芯片的核心竞争力在于通过成本控制实现生产高效化，若将生产转移至美国，恐将蒙受巨额损失。即便是美国存储器企业美光科技，其主要生产基地也长期设在中国台湾和日本。据半导体行业19日消息，三星电子、SK海力士等韩国半导体企业估算，若在美国运营存储器工厂，成本负担将至少增加一倍以上。全球咨询公司麦肯锡去年曾指出，“在美国建设半导体晶圆厂，其建筑人工费用将比亚洲高出4至5倍，运营人工成本也高出2至4倍。”这还综合考量了工厂运营所需的材料及零部件采购成本、生产效率下降等因素。正因如此，三星、SK、美光等企业的主要制造基地一直设在韩国、中国、日本、新加坡等地。行业排名前两位的三星电子和SK海力士在韩国本土生产先进半导体，在中国生产部分旧型号半导体。排名第三的美光科技为与韩国企业竞争，数十年来也主要在日本和台湾的工厂生产存储器芯片。其1981年在美国弗吉尼亚州设立的工厂主要以生产旧型号半导体为主，产量不足美光总产量的10%。对于美国商务部长霍华德•勒特尼克16日（当地时间）表示“存储器生产企业要么支付100%关税，要么必须在美国生产产品”，半导体业界反应称，“此言未把握存储器半导体行业的特性。”问题在于，勒特尼克部长的此番言论是在宣布美光重返美国生产的纽约州“巨型晶圆厂”动工仪式上发表的。美光当天发布了到2040年左右将在美国制造其40%的DRAM产品的蓝图。这意味着即使企业承担成本负担，美国也展现了推动“美国制造芯片”计划的意志。汉阳大学融合电子工程系教授朴在根表示：“虽然目前存储器芯片供不应求，但三四年后的行业形势难以预测。与台积电按订单生产的代工模式不同，在美国生产存储器芯片是巨大的风险因素。必须慎重决定。”朴贤益记者 beepark@donga.com