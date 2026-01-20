特朗普连任一周年，瞄准同盟的“贪婪帝国”



美国总统特朗普预告将对反对自己吞并格陵兰岛的8个欧洲国家征收关税，欧盟正在考虑对美国征收最多930亿欧元（约合160万亿韩元）的报复关税。欧盟将于22日召开紧急首脑会议，协调对美关税或限制美国企业接近市场等对策。此前，特朗普表示，将从下月起对派遣兵力参加格陵兰防御演习的8个国家征收10%的关税，从6月起再征收25%的追加关税。



美国和欧洲围绕特朗普格陵兰野心的矛盾，给第二次世界大战后维持了80年的大西洋同盟带来了最大的危机。一直以来引领世界秩序的超级大国美国，不仅没有保护同盟，反而事实上要掠夺其领土，这种想法本身就让人感到震惊，而且美国还毫不犹豫地对帮助同盟的盟国征收关税或威胁使用武力等。这种裂痕有可能超越北大西洋公约组织同盟的裂痕，导致支撑民主主义等普遍价值和自由主义国际秩序的西方阵营的分裂。



尽管如此，欧洲还是处于守势。虽然法国等主要国家针对美国发出了强硬的声音，但在欧洲面对俄罗斯侵略乌克兰也没有独自应对能力的现实下，多数欧洲国家首先把重点放在了与美国的协商上。事实上，特朗普把北约视为碍事的“搭便车”同盟，这种看法已经不是一天两天了。但是现在，退出北约甚至可能与北约开战的态度，让欧洲陷入了冲击。即使美国强迫乌克兰战争早日结束，欧洲也只能忍气吞声。



1月20日是特朗普再次执政一周年，期间差不多每天都在动摇全世界。特朗普一上任就下达大量行政命令，出台一系列激进政策，去年一直针对世界各国展开关税战争，破坏自由贸易秩序。新年伊始就对委内瑞拉发动军事行动，接着又露骨地提出了吞并盟国领土的野心。在这种冲击的1年后，美国主导的价值和秩序消失得无影无踪，现在只剩下各自生存的交易和利益、粗暴的力量秩序。



特朗普的总统任期还剩3年。不过，时间正是特朗普第二个任期的最大弱点。专家们担心，以今年11月的中期选举为关口，特朗普可能会迅速陷入跛脚鸭状态，正因如此，特朗普的焦虑和反复无常很可能将今年推向最大的不确定性时期。被评价为特朗普政府“模范同盟”的韩国，也处于不能放松警惕的微妙时期。只有灵活的战略和敏捷的应对，培养自强的力量，才是唯一的出路。

