伊朗前王储：“伊朗本应成为中东的韩国，却因为现政权成了朝鲜”

伊朗巴列维王朝的最后一名王储里扎·巴列维16日表示：“伊朗现在本应该成为中东的韩国，现在却成了朝鲜。”在最近伊朗反政府示威过程中，巴列维一直强烈批评伊朗最高领导人哈梅内伊等人。伊朗追求反美、反西方理念，在国际社会制裁下经历严重的经济困难，最近又因示威导致大规模死亡，巴列维因此把故国的现实比喻为韩半岛。巴列维当天在美国华盛顿举行的记者会上表示：“（1979年伊斯兰革命时）伊朗的国内生产总值是韩国的五倍，现在却变成了朝鲜。”他指出：“这不是因为没有人才和资源，而是因为剥夺民生、剥削国家和资源、让百姓饿肚子的政权、支援极端恐怖集团和地区内外间谍活动的政权。”巴列维还表示，“伊朗伊斯兰共和国即将崩溃”，表明了返回伊朗的意向。他主张：“在伊朗展开的战斗不是改革和革命的对决，而是占领和解放的对决。伊朗伊斯兰共和国将会崩溃，只剩下时间问题。”巴列维是1940年开始统治伊朗的前国王穆罕默德·巴列维的儿子。1979年伊斯兰革命爆发当时，他在美国接受飞行员训练等，正在留学。王朝政府垮台，以霍梅尼为中心的革命势力开始统治后，他一直定居在美国。巴列维在此次伊朗反政府示威中因部分示威者声称“回归巴列维王朝”而备受关注。但大多数人认为，作为现实替代政治势力，巴列维在伊朗国内并没有实质性影响力，也没有能力得到国际社会的支援。但是，他最近与白宫中东特使史蒂夫·威特科夫等人会面，讨论了伊朗问题。据外媒报道，美国总统特朗普就巴列维表示：“虽然不知道伊朗是否会接受他的领导，但对我来说完全没有问题。”巴列维还表示，哈梅内伊体制崩溃后，将与西方合作解决经济困难。他表示：“伊朗虽然会与所有国家建立公正的关系，但是作为同盟和合作伙伴，只能优先考虑西方。不同于现在的政府，伊朗人会通过和平、稳定、贸易和商业来改善生活质量。”柳根亨 noel@donga.com