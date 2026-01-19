防弹少年团新专辑《阿里郎》展现“韩国身份认同”受海外关注

“防弹少年团将新专辑标题定为‘阿里郎’，是（作为韩国人）明确宣示自身身份认同的信号。”（英国《卫报》）宣布今年回归并引发全球热议的超级偶像男团防弹少年团（BTS），于16日公布“3月20日发行的新专辑标题是《阿里郎》”后，海外也对此中含义进行解读，表现出极大关注。《卫报》当天评价称：“《阿里郎》是韩半岛最受欢迎的民谣，也是超越世代引起共鸣的、感伤的非官方国歌（unofficial national anthem）”，“防弹少年团正走出一条与许多K-pop组合为吸引世界而采用国际化形象和美学的潮流不同的道路。”特别是该报提及防弹少年团曾在音乐视频中穿韩服或在演出中表演《阿里郎》串烧，并表示“他们一直持续展现出拥抱韩国根源的姿态”。美国经济杂志《福布斯》也关注到“阿里郎”所蕴含的意义。《福布斯》称：“此次专辑标题表明，因服役等原因经历漫长空白期的防弹少年团回归了他们的根源。”《福布斯》还补充说明，《阿里郎》是“拥有超过600年历史的韩国民谣，存在约3600种变体和60多个版本”，“韩国和朝鲜分别于2012年和2014年将其列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录”。防弹少年团此前通过粉丝平台Weverse宣布，正规5辑标题为《阿里郎》。这张专辑预计收录共14首歌曲，涉及团队身份认同、思念及“深爱”等情感。防弹少年团也将从4月9日起开启世界巡演。金素敏记者 somin@donga.com