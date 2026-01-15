韩东勋深夜被除名……国民力量党在地方选举前夕的“内战”

国民力量党中央伦理委员会13日深夜召开会议，就党员公告栏事件进行表决，决定把前代表韩东勋除名。韩东勋强烈反对说，“这是又一次宣布戒严”。但现任代表张东赫表示，“不考虑寻求其他解决方式”，表示将立即确定除名处分。围绕与前总统尹锡悦切割等改革问题发生冲突的党领导层与“亲韩东勋”派正面碰撞，导致在距离6月3日地方选举仅剩140天之际，党内陷入极端分裂。伦理委员会从13日下午起到晚上讨论党员留言板事件后，表示“怀疑有组织地捏造公论、歪曲的倾向性，应该超越伦理、政治责任，追究法律责任”，决定给予韩东勋除名处分。中央伦理委员会7日由委员长尹珉宇等6名伦理委员组成，时隔6天会议下达了党章、党规上最高水平的处罚。一旦15日召开的党最高委员会议确定除名，如果没有最高委员会的批准，韩东勋将被禁止5年内再入党。6月3日的地方选举和补缺选举自不必说，就连2028年的议会选举和2030年的总统选举，韩东勋也将无法作为国民力量党所属参加竞选。保守政党的伦理委员会决定开除曾当过党代表的党员尚属首次。韩东勋14日在首尔汝矣岛国会召开记者会表示：“在需要克服戒严、团结的时候，宣布了破坏宪法和民主主义的又一次戒严。以虚假操作把阻止戒严、守护了党的我除了名。”他还说：“张东赫代表这么做是为了把阻止戒严的我剔出去。一定要和国民、党员一起阻止这一次戒严。”根据党章、党规，可以在10天内申请重议，但韩东勋方面认为没有实际利益，决定不申请。其方针是，如果确定除名处分，将采取申请暂不执行等法律措施。相反，张东赫当天在大田市厅与大田市长李庄雨进行政策协商后接受记者采访时表示：“不考虑推翻伦理委员会决定、寻求其他解决。我认为，在上次谈论绊脚石时，我已经表明了‘只有谁先解决这个问题，才能从政治上解决’的立场。”张东赫2日曾针对韩东勋表示：“如果在党内团结方面存在任何绊脚石，首先应该消除绊脚石。”因此有分析认为，在15日举行的最高委员会议上，将确定把韩东勋除名的处分。李相宪记者 dapaper@donga.com