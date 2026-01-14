金相植再显“魔法” 越南队晋级U23亚洲杯八强

面对“金相植魔法”，东道主优势也未能奏效。金相植（50岁）主教练率领的越南23岁以下（U23）国家足球队以A组头名身份，晋级2026年亚洲足球联盟（AFC）U23亚洲杯八强淘汰赛。越南队于13日在沙特阿拉伯吉达的阿卜杜拉•阿尔费萨尔王子体育城体育场举行的A组小组赛最终第三轮比赛中，以1比0战胜东道主沙特队。此前在首轮以2比0战胜约旦、第二轮以2比1战胜吉尔吉斯斯坦的越南队，以三战全胜（积9分）结束了小组赛。而沙特队则仅积3分（1胜2负），止步小组赛。越南队获得A组第一，也得以避开与“卫冕冠军”日本队（B组第一）的八强对决。取而代之的是A组第二约旦队（积6分，2胜1负）将在八强赛中迎战日本队。越南队在U23亚洲杯的历史最佳战绩是2018年赛事的亚军，当时的主帅是朴恒绪（67岁）。当天，面对预计将凭借主场球迷助威展开攻势的沙特队，越南队拿出了“先防守后反击”的策略。据足球统计网站“SofaScore”数据显示，越南队本场在控球率（39%比61%）、射门次数（3比19）、射正次数（2比7）等方面均落后于沙特队。这是专注于防守的结果。金相植主教练在下半场一开始便打出两张换人牌，亮出胜负手，并在不到20分钟内取得成效。替补上场的中场球员阮庭北在下半场第19分钟接到队友传球后，立即将球轻挑向左路并高速插上，摆脱了三名防守球员。随后在接近底线处用左脚射门，皮球巧妙地越过沙特守门员钻入网窝。此后沙特队发起猛烈攻势，但均被完成7次扑救的越南队门将陈忠坚的精彩防守表演所化解。金主教练表示：“我们的球员如此为球队奉献，在90分钟内始终斗志昂扬，拿到了9分。我感觉球员们非常了不起。只要我们以‘一个团队’去战斗，在四分之一决赛中也能踢出好比赛。”金培中 wanted@donga.com