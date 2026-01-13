Z世代“迪拜糯糯曲奇”热潮…零下15度严寒中仍现抢购长龙

12日上午11时30分，首尔广津区一家店铺前。在体感温度降至零下15度的寒冷天气里，沿小巷排起了超过30米的长队。这是为了购买从正午开始销售的“迪拜糯糯曲奇”而出现的“开门抢购”现象。池秀珍（31岁）笑着表示：“在照片墙上不断看到朋友或网红在吃，出于好奇就来买了”，“听说很难买到，所以提前两个小时来排队，排了第一名。”通过社交网络服务传播开来的迪拜糯糯曲奇热潮正席卷韩国。虽然卡达伊夫（土耳其式薄面皮）、开心果等原料进口量增加，但由于需求旺盛，价格仍在飙升。有分析认为，以熟悉社交网络服务的Z世代为中心，存在不想落后于流行趋势的心理。迪拜糯糯曲奇是衍生自2024年流行的迪拜巧克力，在韩国制作而成的甜品。将开心果奶油拌入卡达伊夫作为馅料，外层用融化的棉花糖包裹一层，形状类似糯米糕。从制作迪拜糯糯曲奇所需原料的进口量也可确认其热度。据关税厅12日数据，开心果（带壳）进口量以去年1月至11月为准，为1310吨，较上年同期（1113吨）增长约18%。超过了2024年全年进口量（1203吨）。据食品医药品安全处数据，包含卡达伊夫的土耳其产干面类进口量从2024年的9212吨增至去年的1.1103万吨；可可粉进口量同期为1.0674万吨，较2024年的1.0427万吨也有所增加。随着甚至出现想亲自制作迪拜糯糯曲奇的消费者加入，原料价格也呈上升趋势。根据显示电子商务价格变动的应用程序“Fallcent”，开心果每公斤价格从上月14日的1.95万韩元涨至本月11日的4.99万韩元，涨幅达156%；卡达伊夫（500克）同期从1.27万韩元涨至1.89万韩元，涨幅约48%。迪拜糯糯曲奇成为话题后，甚至与甜品相距甚远的汤饭店、韩食店、寿司店也开始为吸引顾客而销售迪拜糯糯曲奇。在外卖应用程序上，出现了许多设定“必须点餐”、“最多可购1个”等作为购买迪拜糯糯曲奇条件的餐厅。有分析认为，迪拜糯糯曲奇热潮的背后，反映了基于社交网络服务的“我也一样（Ditto）消费”心理，以及在不景气中追求“小奢侈”的心理。网红或艺人食用的画面扩散开来，关注度随之提高，但由于不易购买，反而刺激了消费欲望。仁荷大学消费者学系兼任教授黄珍珠（音）表示：“这是‘你买我也买’的从众消费趋势”，“在经济长期不景气的情况下，相较于奢侈品，负担较小，但通过这种在甜品中相对昂贵的产品来享受小奢侈。”南慧贞记者、金多妍记者 namduck2@donga.com、damong@donga.com