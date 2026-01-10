“韩国是安全中转站”…恐沦为洗钱据点

在中国强力打击赌场后，所谓“气球效应”日益显现，即失去去处的黑钱（非法资金）流向柬埔寨等东南亚地区。在此背景下，有担忧指出韩国也可能沦为其中一环。警告称，韩国拥有免签入境的济州赌场和先进的金融系统，可能成为比东南亚不法地带更受国际组织犯罪青睐的、追求更精密“洗钱”的核心目标。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的2024年报告，自中国政府摧毁澳门“赌场中介（Junket）”产业后，非法资金的地图正在急剧变化。赌场中介是赌场业者借用赌场空间吸引巨额资产家的封闭结构，长期以来一直是中国高层和犯罪组织的主要资金外逃渠道。然而，在澳门获许可的赌场中介数量从2014年的235处骤减至去年的36处，实际运营的仅十余处。从澳门被挤出的资金首先流向了监管宽松的东南亚湄公河流域国家，如缅甸、柬埔寨、老挝等。这些地区快速的数字化与大规模非法经济相结合，形成了赌场产业与组织犯罪易于结合的环境。联合国毒品和犯罪问题办公室分析称，该地区有超过340家线上线下赌场泛滥，构建了与语音钓鱼、非法网络赌博、人口贩卖相结合的“巨型犯罪生态系统”。该机构警告，东南亚地区正成为此类组织犯罪的核心“试验场”，若应对不力将导致前所未有的后果，其影响将波及全球。专家指出，韩国在这一趋势中也绝非安全区。试图洗钱的国际犯罪分子经常将韩国用作“中转站”而非最终目的地。他们试图利用韩国拥有的国际洁净形象，便于将资金最终走私或汇往目的地时躲避嫌疑。韩国防止洗钱研究所所长郑智烈（音）表示：“必须持续监控试图洗钱的人员。”李秀妍记者 lotus@donga.com