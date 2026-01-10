装有GPS导航的10米长脱粒机，自动收割粮食

当地时间7日，在美国拉斯维加斯会议中心（LVCC）西馆举行的全球最大信息技术（IT）及家电展览会“CES 2026”上，美国农业机械企业“约翰迪尔”的展位引人注目。一台大型联合收割机“X9”在此展出，其规模之大使得所有途经西馆的参观者都会驻足观看。约翰迪尔在本次CES上首次公开了这款搭载自动驾驶功能、长10米、高4米的X9收割机。在CES 2026上，将人工智能（AI）技术应用于农业、建筑等传统劳动密集型产业的尝试随处可见。这被视为将AI作为应对老龄化和劳动力短缺的解决方案。约翰迪尔制造的这台收割机装有全球定位系统（GPS）和摄像头。收割机能够自行判断应向哪个方向移动以收割谷物。记者坐上展场内设置的收割机驾驶模拟器，尝试转动方向盘、踩下油门来收割屏幕中的谷物。由于难以把握转动方向盘的时机，收割路径呈之字形且反复徘徊，甚至重复经过已收割过的区域。然而，按下变速杆旁的“自动驾驶”按钮后，收割机便自动行驶并收割谷物。约翰迪尔相关人士表示：“自动驾驶模式下的谷物收割量比手动模式多20%至30%。”约翰迪尔成立于1837年，自2019年起每年都参加CES。据约翰迪尔方面介绍，目前美国农民的平均年龄已达58岁。为解决老龄化带来的劳动力短缺问题，该公司将AI技术引入了农业机械。同样面临劳动力短缺困扰的建筑领域也展示了多款利用AI技术、可供新手操作的重型设备。斗山山猫将基于AI的语音指令技术引入了小型建筑设备。在CES 2026展场，记者坐进斗山山猫展示的滑移装载机（一种用于铲运泥土或砂石等的建筑设备），按下变速杆上的麦克风按钮说“打开车灯”，设备车灯随即亮起。仅通过语音即可下达包括引擎速度调节、设备连接、照明等在内的50多种指令。斗山山猫相关人士表示：“这是为了让新手操作员也能使用该设备。”全球最大重型设备企业“卡特彼勒（Caterpillar）”推出了可用于重型设备的对话型AI。当天在展场询问“现在最旧的部件是什么？”时，AI立即给出了回答。卡特彼勒计划使该设备即便在无网络连接的离线状态下也能使用。拉斯维加斯=李敏娥记者 omg@donga.com