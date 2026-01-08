李在明对记者们说：“韩中相互需要……不应有刺激、排斥、对立”

韩国总统李在明7日表示：“韩中关系真的是相互需要的关系。没有必要互相刺激、排斥或对立。”李在明就“嫌中”情绪表示：“韩国遭受了更大的损失。不正当选举，中国如何如何，如此没脑子的话语伤害了人们的感情，能行吗?”7日是李在明对华国事访问的最后一天，他在中国上海某酒店举行的记者见面会上表示：“此次访华似乎比想象中取得了更大的进展。我们打算以相互尊重、以各自国家利益为中心的原则，使韩中关系不再偏向任何一方，也不为感情所左右。”李在明介绍了与中国国家主席习近平的对话，并表示：“我说首脑之间每年见一次面比较好，习主席说这是个好主意。”对于习近平所说的“站在历史正确一边、作出正确战略选择”，李在明表示：“听说是孔子的话。善良地活着，我理解是这个意思。”他说：“当然要尊重各国的核心利益和重大关切。大韩民国的核心利益当然也要受到尊重。核动力潜艇问题就是这样。”对于有人解读为习近平批评美国和日本并要求韩国站在中国一边，李在明暗示要尊重中国的核心利益，但在核动力潜艇等韩美安保合作方面不能让步。对于中国全面禁止对日出口稀土等中日矛盾，李在明表示：“别人争吵时，如果在旁边插手，可能会遭到双方的厌恶。”但他表示：“韩国政府同日本的关系和中国一样重要。”李在明计划在结束访华之后访问日本。李在明说，他对习近平表示：“包括朝核问题在内，希望他在韩半岛问题上发挥斡旋作用。习主席说，‘有必要评价迄今为止的努力，并保持耐心’。”对于西部海域的构筑物，李在明表示：“管理（养殖场）的设施，（中国方面）说‘会撤走’，所以可能会被移走。”他还说：“为了‘正确划定中间（共同管理水域）’，我们决定进行实务性会谈。”关于“限韩令（限制韩流的措施），他表示：“这个问题会被有序、有益、健康地解决。春天也不会突然到来。需要时间。”朴訓祥 tigermask@donga.com