朝鲜在李在明访华当天试射弹道导弹进行挑衅……有分析称是“对美国押送马杜罗进行武力示威”

有分析认为，朝鲜4日发射弹道导弹，是对李在明总统和中国国家主席习近平定于5日举行首脑会谈表示不满并展示存在感，也可以看作是对韩中首脑间讨论无核化议题表现出了戒心。据韩国军联合参谋本部透露，导弹于4日早上7点50分许在平壤附近发射，飞行900多公里后坠落在东部海域。韩国军方探测到的飞行距离为900多公里，实际飞行距离为1000公里左右。这是朝鲜自去年11月7日以来时隔两个月、也是李在明政府上台以来的第三次发射弹道导弹。韩国军方认为，朝鲜很有可能试图发射最远距离的高超音速短程弹道导弹“火星-11戊”（照片）。朝鲜去年10月初在武装装备展示会上首次公开“火星-11戊”，后在阅兵式上亮相，采用的是在“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”的弹头部分安装滑翔机形态高超音速滑翔体的形式。专家们认为，如果搭载高超音速弹头以5倍以上音速进行低空变相飞行，韩美将难以通过拦截系列进行应对。也有分析认为，朝鲜是在美国总统特朗普宣布通过军事行动把委内瑞拉总统马杜罗赶下台并押送到美国之后进行了此次挑衅，因此是对美国的武力示威。峨山政策研究院首席研究委员车斗贤分析称，“朝鲜发出了‘我们危险得多，如果错惹我们会出大事”的信息。朝鲜和委内瑞拉在与美国的敌对关系方面处于相同处境，但朝鲜展示了核武器、导弹等可以与美国抗衡的军事力量。此次事件对朝美对话产生的影响也备受关注。庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“活捉马杜罗总统将使金正恩国务委员长更加深刻地认识到‘弃核就是自杀行为’。预计这将使韩半岛无核化谈判更加困难。”改革新党代表李俊锡当天在脸书上写道：“美国司法部长邦迪以马杜罗总统涉嫌主导可卡因流入美国，并用其收益支援恐怖组织为根据，将马杜罗定性为‘超国家犯罪组织首脑’，而不是‘国家元首’，这一逻辑也适用于金正恩委员长。”他还说：“大韩民国现在需要的是向国际社会明确表明一原则：单方面使用武力不能成为解决国际纷争的普遍手段。”尹相虎军事记者、李允泰记者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com