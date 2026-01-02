为逃避现役入伍而节食并每天跳绳千次

一名为逃避现役兵入伍，每天跳绳1000次，进行高强度运动并极端节食的20多岁男性被判有罪。大邱地方法院刑事5独任庭（部长法官 安景录）1日宣布，以涉嫌为获得社会服务要员判定而故意损伤身体（违反《兵役法》）被起诉的20多岁男性A某，被判处有期徒刑8个月，缓刑2年。在兵役判定体检前夕的A某，于2021年2月前后得知“若身体质量指数（BMI）低于16，则可被判定为身体等级4级，获得社会服务要员判定”。恰巧当时他身高175厘米，体重约50公斤，BMI数值已接近16以下。他认为“做得好或许能避开现役兵入伍”，于是开始了极端减重。自2021年7月，即兵役判定体检约3个月前起，他每天坚持跳绳1000次，在体检前三天更是近乎绝食。通过此举，在当年9月16日于大邱庆北地方兵务厅进行的首次兵役判定体检中，他的体重降至46.9公斤，BMI数值为15.3。两个多月后的11月29日第二次体检中，A某的体重为47.8公斤，BMI数值测得15.5。看似将以此体检结果获得补充役判定的A某，最终在尿检结果上露出了马脚。检查意见指出，其可能存在为减肥而故意绝食或长期禁食的情况。着手调查的当局还查明，A某曾向即将入伍的朋友发送信息，推荐其使用过的减重方法以获得社会服务要员判定。大邱=明敏俊记者 mmj86@donga.com