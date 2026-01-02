金正恩新年没有对外发表信息，专注于进行内部团结

朝鲜国务委员长金正恩去年12月31日出席新年庆祝活动时主张：“更加顽强的斗争和伟大的胜利正在召唤我们。”但他在新年演说中没有对韩、对美发出任何信息。分析认为，面对今年初的第九次党大会，将专注于进行内部团结。朝鲜中央通讯社1日报道说，金正恩前一天晚上起参加在平壤五一体育场举行的新年庆祝活动，并作出了上述表示。金正恩在演讲中自我评价说：“我们在2025年将祖国推向了更高的力量和尊严的境界。”他把“地方发展20X10政策”作为2025年第一项成果，同时称赞出兵俄罗斯部队的功劳说：“这是用生命取得的宝贵胜利，拥抱了英雄的（朝俄）联盟。”金正恩在约2300字的此次演说中10次提及“人民”，强调自己的统治理念“人民大众第一主义”。相反，演说中没有包含对韩、对美的信息。韩国朝鲜研究生院大学客座教授梁茂进分析称：“这是为了将信息集中到第九次党代会上。没有对外发表信息，而是将重点放在了内部团结上。”金正恩当天与女儿金珠爱、夫人李雪珠一起参加了活动。金珠爱继去年之后再次参加新年庆祝活动，坐在金正恩旁边观看了演出。朝鲜《劳动新闻》当天简单报道了中国国家主席习近平夫妇送给金正恩的新年贺卡与其他国家首脑寄来的贺年卡捆绑在一起的消息，也没有公开具体的贺卡内容。这与去年12月详细报道俄罗斯总统普京发来的新年贺电形成鲜明对比。就上述区别，有分析认为，朝中关系可能尚未完全恢复。李允泰记者 oldsport@donga.com