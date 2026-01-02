“殷切期盼” 完整体的防弹少年团将于3月回归

K-Pop顶级男团防弹少年团（BTS，见图）终于回归。以完整团体形式发行新专辑，是自2022年6月后约3年9个月以来的首次。其所属公司Big-Hit音乐于1日正式宣布：“防弹少年团将于3月20日发行新专辑，并启动大规模世界巡演。”此次回归消息首先是通过防弹少年团成员写给粉丝俱乐部“阿米（ARMY）”的亲笔信公开的。成员们在迎接新年之际，通过亲手书写的信件向粉丝传达感谢之情，并写下“2026.03.20”的日期，暗示了专辑发行日。队长RM写道：“比任何人都更加殷切地期盼着。”智旻写道：“我们相逢之年到来了”，以此提高了期待感。其他成员也表示：“终于让设想成为了现实！”（J-Hope)，“非常感谢大家的等待”（Jin），“今年也愉快地一起度过吧。爱你们”（SUGA），“2026年会以更美好的回忆前行，请期待吧”（V），“想念大家！今年也请多关照”（柾国）。防弹少年团于2025年12月31日在粉丝平台Weverse进行了完整体直播，迎接新年。成员们表示：“希望今年能顺利回归，专辑大卖。防弹少年团大发。”防弹少年团自2022年发行精选辑《Proof》后，暂停了团体活动，此后成员们相继入伍并开展个人活动。同年10月的“2030世界博览会釜山申办祈愿演唱会”是最后的完整体舞台。随着Jin和J-Hope分别于2024年6月和10月退伍，其余成员也于去年6月全部完成了兵役义务。Big-Hit音乐表示：“关于防弹少年团专辑及演出的具体信息将稍后公布。”史智媛记者 4g1@donga.com