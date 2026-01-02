共同民主党不当回事的“清白原则”



法庭上有一种称为“清白（净手）原则”。意思是说，手上不干净、有非法行为或不遵守规则的人，不能请求救济或得到法律保护。通过违法方式收集的证据、违反法律或伦理的行为等，都会丧失正当性，在法庭上不能受到保护。



这一原则还有一种解释，那就是某种主张要想获得正当性，那个人的手就得干净。就像医生在手术前为了防止患者感染，必须把手洗干净一样，这是理所当然的事情。尤其是，这一原则不仅适用于拥有公共权力的执行机关、制定法律的立法院、限制人身自由的司法部门等权力机关，还适用于监视和批评他们的媒体人士和市民团体等。不仅要具备专业性，还要具备道德性。



但是，从最近共同民主党的各种不正之风疑惑来看，该党似乎不适用这一原则。从对助手的各种耍威风争议到借名股票交易疑惑、性骚扰疑惑和收受礼金争议，从李在明政府上台一个月后的7月开始，平均每月爆出一次丑闻。只不过，由于被内乱这一史无前例的错误所掩盖，批判的强度相对被稀释了。



也有不少令国民郁闷的发言。被提名为女性家庭部部长候选人后落马的姜仙佑议员在7月的人事听证会上对耍威风逼迫助手“修理马桶”引起争议后，还辩称“这是征求意见后拜托的事情”。国会科学技术情报广播通信委员长崔敏姬在女儿婚礼礼金争议后回答说：“我因为学习量子力学，没能留意女儿的婚礼。”



贼喊捉贼也是有分寸的。性骚扰受害者亲自出演电视节目，告发了张耿态议员的身体接触，但张耿态仍然声称“是根据剧本进行的‘录制采访’”，声称“这是陷害”。虽然因受害者前男友的“约会暴力”而引发掩盖本质等第二次加害争议，但党内女议员们也保持沉默。回想起2018年“MeToo（我也有过）”运动时，让人难以理解。与张耿态关系密切的执政党代表郑清来在去年12月的第一次记者招待会上，被问到伦理监察团调查张耿态事件真相的相关问题时，回避了回答。因为代表试图包庇，真相调查一个多月来杳无音信。



全家涉及各种耍威风引发争议的执政党前院内代表金炳基，一直采取死不认账的态度，直至有人提出2022年地方选举时默认公推献金的疑惑后，才被迫辞职。金炳基对之前媒体报道的以权谋私疑惑，一直以“捏造事实、损害名誉”相威胁并矢口否认。共同民主党不顾媒体团体的反对，执意不把防止“战略性封锁诉讼”的条款纳入《虚假操纵信息根除法》并进行处理，其背后是有原因的。



现执政党至少在道德性方面比在野党强的信念早已褪色，但党内人士接连卷入口舌之争实属罕见。如果不想自己贬低正在推进中的改革和内乱清算的正当性，至少要在事后作出严肃的应对，表现出“挥泪斩马谡”的态度。希望他们能铭记这个原则：“评判他人、监管他人的掌权者们之手，理应比任何人都更加干净”。

