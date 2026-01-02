“朝着梦想前进” 百万民众共迎新年首轮日出

去年12月31日，为迎接丙午年新年，首尔市内主要区域街道上挤满了市民。不仅是作为撞钟活动举办地、市民常去的钟路区普信阁，蚕室和弘大附近也因人潮而熙攘。市民们参与时隔两年重启的迎新活动，各自许下新年愿望，迎接2026年的到来。当天晚上11时40分许，首尔松坡区石村湖附近，为观看将于1日0时开始的烟花表演，市民挤满了街道。人行道上满满的人潮，一度使得市民可能被挤到车道上。一对带着新生儿的夫妇为了通行，高高举起双手，以防孩子与人群碰撞。弘大附近也因前来迎新的年轻人而热闹非凡。当天晚上11时许，在弘大艺术街的一处人行横道上，出现了车辆与人流混杂的危险场面。据首尔实时城市数据显示，当天蚕室一带聚集了最多约7.4万人。弘大附近也聚集了7.6万人迎接新年。在普信阁，聚集了约3万人观看撞钟活动。因市民停下脚步拍照，部分路段出现通行拥堵和瓶颈现象。首尔各处虽人头攒动，但未发生重大安全事故。1日上午，济州城山日出峰、江原道江陵正东津等地分别聚集了约2万人和11万人，观赏新年首个日出。据各地方政府统计，全国日出观赏胜地共聚集了100余万人迎接新年首个日出，其中江陵一带30万人，海云台海水浴场等釜山一带约13万人，蔚山艮绝岬10万人。受去年全南务安济州航空事故及“12•3紧急戒严令”事态影响，迎新活动曾遭取消，因此在今年的活动中，市民们表达了对于新年的更大期待。从忠北忠州来到蚕室的奇云灿（18岁）表示：“为了以特别的方式度过成人的第一个瞬间，并与朋友留下珍贵回忆而来到首尔。”与奇某一同前来的柳明焕（18岁）表示：“梦想成为一名能救助身处危险之人、让民众安心的消防员。我将许愿，希望能朝着这个梦想前进。”等待普信阁撞钟活动的尹泰俊（34岁）与崔珠媛（29岁）夫妇表示：“结婚进入第二年，我们决心在新年要孩子。个人而言，2025年经历了一些困难，希望2026年能有更多好事发生。”田南赫记者、李基旭记者 forward@donga.com、71wook@donga.com