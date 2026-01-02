李在明在访华前收到习近平的“账单”……“韩国要对日本开历史倒车采取正确立场”

中方表示，“相信韩方会秉持对历史和人民负责的态度，采取正确立场，维护国际正义，包括在台湾问题上恪守一个中国原则”。在李在明总统即将对中国进行国事访问之际，中国要求韩国就台湾问题明确表明立场。据中国外交部1日消息，中国共产党中央外事办公室主任、中国外交部长王毅前一天在与韩国外交部长赵显的通话中表示：“中方重视并欢迎李在明总统访华，相信在双方共同努力下，此访将推动中韩战略合作伙伴关系取得新进展。”李在明将于4日至7日对中国进行为期4天的国事访问，与中国国家主席习近平举行第二次首脑会谈。这是继2017年文在寅总统之后韩国总统时隔8年再次对中国进行国事访问。据悉，两国外长在当天的通话中讨论了韩中首脑会谈的主要议题。分析认为，中国外交部详细公开王毅在台湾问题上的发言表明，在此次首脑会谈中，韩国对两岸关系的立场是中国最关心的事情。王毅还提到：“日本一些政治势力试图开历史倒车，为侵略殖民罪行翻案。”中国针对日本首相高市早苗的“台湾发生紧急情况时介入”发言，采取了限制旅行令和推迟稀土出口等经济报复措施。中国外交部表示，赵显表示：“韩方尊重一个中国立场不会改变。”但韩国外交部在当天的报道资料中表示，“两国外长还就韩半岛及东北亚地区的局势交换了意见，决定继续努力维护地区稳定和繁荣”，没有提及台湾相关内容。韩国政府当局者表示：“（台湾问题）是在确认中国立场的水平上提及的。首脑会谈上将对（报道资料中未包含的）韩中之间的各种议题进行详细的讨论。”權五赫 hyuk@donga.com