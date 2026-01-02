“世界已进入创新金融时代”……摆脱通过房地产赚钱的旧惯例正当其时



随着掌握尖端产业霸权的国家间竞争越来越激烈，寻找并投资有“苗头”的企业、培养未来增长引擎的金融作用越来越重要。世界各国金融公司为了追赶风险投资公司培养的美国“硅谷”的创新生态界，正在加快步伐。因此，以房子和土地为担保、借钱赚取利息，以此作为最大收益来源的韩国金融产业脱胎换骨的呼声越来越高。



城市国家新加坡在东盟六个主要国家的全体风险投资额中占70%以上。早就认识到培养初创企业重要性的新加坡银行，即使是创业不到两年的企业，只要有与众不同的创意，也会欣然贷款超过1亿韩元。开发新加坡市中心“垂直智能农场”的创新企业等，正是在这种支援下诞生的。



因此，不仅是中国、东南亚、中东，就连多数韩国初创企业也把根据地转移到了新加坡。被称为“第二个Deep seek”的中国人工智能企业Manus去年把总公司从中国迁至新加坡后，扩大了规模，最近被脸书和“电报”的运营公司元宇宙认可并以数万亿韩元进行了收购。



在竞争国金融公司投资尖端产业和企业的未来时，韩国金融圈尤其是银行仍然依赖于住宅担保贷款。韩国国内银行的韩元贷款中，住宅担保贷款的比重为31%，反而比一年前有所增加。自1997年国际货币基金组织外汇危机以后，鉴于过度向企业贷款成为问题，依靠安全的房地产担保贷款的“摸着地游泳”的营业惯例，至今已有30年，仍然没有摆脱。连风险资本投资本职工作的风险资本也找到了成名的创业公司，正在致力于回收资金而不是扩大投资。很难再期待Toss、外卖民族等独角兽企业的登场。



如果金融资源被过度束缚在不创造附加价值的房地产上，国家经济的活力自然会下降。这就是韩国的潜在增长率每5年下降1个百分点、现在下降到2%以下的代表性原因。韩国的金融圈现在也应该主导进行创新金融，让被困在房子和土地上的国民的资金流向人工智能、半导体等未来成长产业。

