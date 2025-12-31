酷澎再次无视韩国政府，向美国证券委员会公布自查结果

酷澎（Coupang）当地时间29日向美国证券交易委员会公布了个人信息泄露事件的内部调查结果。酷澎在没有与韩国政府商议的情况下发表调查结果，引发了争议，相关内容还是在美国进行的公示。公示中包括的受侵害规模只有3000件，将实施相当于12亿美元（约1.6850万亿韩元）的消费者赔偿等内容，但并没有包含韩国政府对自行调查的意见。酷澎当天通过美国证券交易委员会公示系统EDGAR公布了个人信息泄露事故调查结果和补偿方案。酷澎预计到将为补偿损失投入大规模资金，借此告知投资者公司财务变化。酷澎通过公告表示，计划从明年1月15日开始，以11月底接到事故通报的顾客为对象，实施支付12亿美元优惠券的补偿项目。尤其是，酷澎表示：“事故加害者的身份已经确认，正在和酷澎及调查当局合作，提交了事故中使用的所有机器。调查结果显示，虽然接触了约3300万个账户，但是加害者实际储存的数据只有约3000名。”此外，调查还确认了泄露的数据在没有传达给第三者的情况下被删除的事实。酷澎的相关表述与其26日发表的反驳文相似。酷澎表示：“根据韩国政府的直接指示，进行了数周的调查。”酷澎说，根据韩国政府的提议，公司与泄露者接触，拿到了犯罪事实的坦白，并收回了机器。但韩国政府25日在酷澎自行发表调查结果后表示强烈的抗议和遗憾。科学技术信息通讯部当天表示：“酷澎发表的内容尚未得到民官联合调查团的确认。”首尔警察厅也表示：“将仔细确认事实真相。”当天的公示中没有包含韩国政府的上述立场。有人指出，酷澎的这种公示今后可能会引发不良公示争议。因为公示的“展望陈述”部分虽然提到了调查结果可能会有所不同，但并没有说明可能对公司经营产生影响的监管当局（韩国政府）对调查结果的可信度提出质疑的事实。有分析称，在与韩国政府的矛盾中，酷澎强行公示是因为意识到了美国证券法上的制裁。延迟公示会被认为是美国证券法上重要的违反事项，在股东集体诉讼等方面可能会起到不利作用。金宝拉记者 purple@donga.com