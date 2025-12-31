汇聚首尔的全球3500组网络名人体验K文化

29日下午，在首尔中区东大门设计广场（DDP）艺术厅2馆的“K美妆助推”活动现场，聚集了从全球各地赶来的数百名海外美妆网络名人。网络名人们手持象征活动的粉色手提袋，在韩国化妆品企业设立的展位前排起了队。他们在现场试用领取的化妆品或体验美妆设备后，纷纷在自己的照片墙上添加话题标签，接连发布介绍品牌的内容。网络名人博览会“首尔内容大会”在DDP举行。首尔内容大会是结合“首尔”、“内容”和“大会”的活动，始于2023年，今年迎来第三届。今年的活动将持续四天至下月1日，共有来自全球56个国家的约3500组网络名人参与。● 涵盖K内容全领域的体验型博览会首尔内容大会是由首尔市下属的首尔经济振兴院（SBA）主办的活动。开幕当天举行的“K美妆助推”是首尔内容大会的代表性项目，旨在为总部位于首尔的中小化妆品企业提供向组成1700个团队的社交媒体网络名人宣传产品的机会。今年还新引入了支持进军北美市场的项目，以帮助国内品牌拓展海外市场。化妆现场直播秀、网络名人变现经验分享会等品牌与创作者之间的交流项目也有所扩大。在活动现场，可以轻易看到携带相机和三脚架的网络名人团队。他们从化妆品开箱到实时使用前后对比，都用照片或视频进行拍摄。英语、西班牙语、日语等多种语言在会场各处响起。当天参与活动的约3500组网络名人拥有的社交媒体订阅者及关注者总数达到31亿人。在首尔内容大会上，不仅限于美妆，还举办了涵盖时尚、音乐等K内容全领域的项目。当天在DDP设计实验室，举办了名为“Runway to Seoul”的时装秀，总部位于首尔的中小时尚品牌通过模特展示了各自的个性。还准备了芭蕾舞、绘画表演等多种演出。30日举行了K-pop街舞竞赛项目“Street Force Seoul”。来自日本、越南等亚洲10个国家的街舞舞者同台竞技，当天共有晋级决赛的44名选手在舞台上展开舞蹈对决。同日，在DDP外部和谐广场，还举行了观众跟随K-pop音乐共舞的“随机舞蹈”活动。随后还举行了面向网络名人的大型派对。31日和明年1月1日凌晨，将举行压轴活动“首尔内容大会世界K-pop盛典-倒计时”演出。Dynamic Duo、泰民、BIBI、QWER等K-pop歌手将参与其中，从今年最后一夜到新年凌晨，呈现多样舞台。● 推算经济波及效应达1665亿韩元据分析，首尔内容大会创造的广告效果、企业生产诱发效应、访客消费支出等经济效益超过1500亿韩元。根据首尔经济振兴院通过外部研究调查的结果，去年首尔内容大会的经济波及效应总额推算为1665亿韩元。去年活动吸引了超过6.1万名访客，3398名网络名人制作的与首尔内容大会相关的内容总观看次数达到3.2亿次。当天在活动现场见到的首尔经济振兴院代表金贤佑（音）表示：“全球网络名人将在首尔的体验制作成内容并向全世界传播的过程中，首尔的产业也自然而然地展现在全球舞台。期待消费韩国化妆品的青少年和20多岁人群成长后购买韩国家电和汽车的良性循环结构。”宋振浩记者 jino@donga.com