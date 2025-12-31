岁末送暖的无名天使们……匿名捐款额创近五年新高



每年此时，全国各地的居民中心和救助团体都会上演一场幸福的“捉迷藏”。这是为在岁末帮助贫困邻居而悄悄放下米袋、方便面箱和钱袋的“无名天使”们，与试图确认他们身份以表达感谢的工作人员之间的拉锯战。即使在中心和团体周边安装闭路电视（CCTV），或向送货公司打听，天使们的面容也鲜少显露。也有天使表示：“如果知道我是谁，以后就不来了。”据悉，今年不愿透露姓名的慈善家大幅增加。



据大韩红十字会透露，截至本月10日，今年募集到的1914亿韩元捐款中，匿名捐款达367亿韩元，占比19.2%。这是近五年来的最高比例。在社会福利共同募捐会（爱心之果）的1亿韩元以上高额捐赠者中，匿名捐赠者近五年来也达到586人，占15%。联合国儿童基金会韩国委员会也表示，近五年来有31人匿名捐赠了总计超过14亿韩元的款项。据悉，今年3月庆尚北道山火、7月因“怪物暴雨”导致全国各地山体滑坡等大型灾害接连发生后，“看到新闻后于心不忍”的匿名善款纷至沓来。



匿名的捐赠天使多种多样，从捡废品的家长到捐赠上亿韩元的慈善家皆有。在釜山北区，有靠捡废品积攒的钱放下越冬辛奇（韩式泡菜）和3万至4万韩元现金的“德川洞天使”。忠清南道论山市的“长腿叔叔”25年来为妻子家乡论山地区的儿童捐赠了超过12亿韩元的善款。在庆尚南道居昌郡，由父辈开始的捐赠被子辈继承，20多年来用卡车运送米袋和方便面箱的“7人天使”非常有名。济州西归浦市有一位27年来持续送米的“诺戈洛克大叔”。诺戈洛克在济州方言中是“富足充裕”的意思。收到大米的人们感激地表示：“逢年过节或年末时，比起孤独的心情，更多的是诺戈洛克的心意。”



关于捐赠天使们隐藏善行的原因，专家分析称，这更多的是出于一种关怀，希望受助对象或困难情况得到关注，而非凸显捐赠者个人。特别是当发生大型灾害或经济危机时，“帮助比我更困难的人”的连带意识会增强。今年也很艰难，但预计明年将“更加艰难”。尽管如此，在岁末之际，首尔光化门广场设立的“爱心温度塔”正徐徐升温。

