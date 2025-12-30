“无名天使”增多 匿名捐赠创近五年新高

今年4月，在庆尚北道遭受史上最严重山火灾害的修复工作紧张进行之际，一位80多岁的老奶奶造访了蔚山北区的一个志愿服务团体。她手里拿着一个装有10万韩元的信封。这位领取基础生活保障金的老人表示，这是她省下基础养老金和老年人工作岗位津贴攒下的钱，“看到新闻后心里放不下就带来了”，最终老人未留下姓名便悄然离去。像这样不公开姓名、践行分享的“匿名捐赠”在今年大幅增加。根据28日通过信息公开申请获取的大韩红十字会资料显示，截至本月10日，今年受理的匿名捐赠金额达367亿韩元，较去年（129亿韩元）骤增2.8倍。匿名捐赠在全部捐赠额中的比重也从去年同期的10.3%大幅升至19.2%，创下近五年新高。匿名捐赠是指在不透露姓名、身份证号或营业执照号等信息的情况下进行的捐赠。在高额赞助者中，“静默分享”亦成趋势。社会福祉共同募捐会（爱心之果）的累计匿名捐赠额超过1亿韩元的捐赠者，近五年来达586人，占全部高额捐赠者的15%。联合国儿童基金会韩国委员会近五年来也收到了31位资产家总计超过14亿韩元的匿名捐赠。匿名捐赠增加的原因被归结为接连发生的大型灾难，以及希望通过安静方式践行分享的认识转变。大韩红十字会数字募捐组组长姜泰勋（音）表示：“继去年12•29务安机场济州航空客机事故后，今年3月发生了政府成立以来最严重的庆尚北道山火，7月又因‘怪物暴雨’导致全国各地发生山体滑坡等重大灾难接连不断，互助精神似乎因此复苏。”广云大学行政学系教授（美丽财团捐赠文化研究所副所长）郑镇景解释道：“过去捐赠更多是集体行为，而最近则转变为反思‘这对我有何意义’的个人实践，性质发生了变化。”徐志远记者、釜山=金华荣记者 wish@donga.com、run@donga.com