

29日，金建希特检组发表了为期180天的调查结果。特检组的结论是，金建希行使相当于总统的影响力、介入了国政和选举，并指出，“大韩民国的公共系统严重崩塌”。特检组认为，虽然金建希因涉嫌操纵德意志汽车股价和牵涉明太均介入公推等嫌疑被列入调查范围，但每次都回避处罚，并以提供公职等为诱饵收受3.7亿多韩元财物，是依仗丈夫尹锡悦总统行使权力的结果。



特检组特别指出：“金建希经常担任只有在历史书上才能看到的现代版卖官卖职。”从提供金钱的一些案件相关人员的陈述中，如实地确认了被称为“V0（零号大人物）”的金建希的权势。特检组透露，这些人一致表示：“我们都认为，只有向金建希请托才能帮助如愿以偿，所以把她当作了请托渠道。”特检组的调查结果显示，这些人向金建希提出的请求，最终都实现了。统一教和徐熙建设等拿着名牌包和项链去找金建希，是没有错的选择。



没有时任总统尹锡悦的帮助，没有任何公共地位的金建希不可能介入公职人事等，这是常识。在向金建希进行人事请托的过程中，尹锡悦很难不介入。据说，如果尹锡悦知道金建希收受钱财的事实，就可以适用受贿罪，但尹锡悦在特检组调查中否认说“完全不知道”。特检组已经将这一部分疑案移交警察厅国家调查本部，因此必须进行追加调查。



尹锡悦的亲信们庇护金建希的情况也通过特检组调查浮出水面。特检组表示，金建希干预总统官邸工程企业的选择过程，总统职务接管委员会高层负责人介入其中。特检组还捕捉到了金建希通过法务部长等听取有关自己操纵德意志汽车股价疑惑、收受迪奥包疑惑的调查情况报告的线索。这些都是需要通过追加调查查明详细真相。此外，特检组因时间不足等原因未能解决的疑惑也很多。杨平高速公路路线变更疑惑、前海军陆战队1师团长林成根的求情游说疑惑等，就是代表性的例子。桩桩件件都与金建希干预国政直接相关，必须查明真相。

