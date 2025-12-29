银行金条黄金账户业绩创历史新高……银条销量是去年的38倍

上班族金某（30岁）今年9月开始开设黄金银行账户，存储黄金，最近每天都要确认好几次账户。虽然黄金价格下降时会感到不安，但最近黄金价格再次突破天花板，收益率超过了5%。金某说：“考虑到今后可能会进一步上涨，所以每次调整时都会增加比重。”据统计，主要商业银行的金条、银条销售额和黄金银行业绩创下了统计以来的最高值。最近，随着经济不确定性的增大，被分类为安全资产的黄金、白银的价格今年分别暴涨70%和150%，呈现出50多年来的最高上升率，韩国国内也出现了购买势头。● 银条销售额是去年的38倍据金融圈28日透露，5大商业银行（KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协）今年截至圣诞节前一天的24日共销售了6779.74亿韩元的金条。这是去年全年销售额（1654.42亿韩元）的4倍多，是自2020年相关统计以来的最高值。除不公开重量信息的NH农协之外，其他4大银行的金条销售重量达到3745公斤，一年内翻了一番。银条甚至出现紧缺现象。除不经营银条的韩亚银行外，4大银行今年的银条销售额（306.8亿韩元）是去年（7.9亿韩元）的38倍。银行界认为，个人投资者占黄金、银条销量的大部分。像存款一样储存黄金的黄金银行业绩也创下了今年的最高纪录。以24日为基准，新韩银行的“黄金理财”商品共有18.7859万个账户，存入余额高达12979亿韩元。据新韩银行透露，账户数、余额都是2003年商品上市以来的最高值。与去年相比，余额增加了约1.4倍，账户数也增加了14%。● 黄金、银价“圣诞拉力赛”的购买势头扩大史无前例的金、银投资热潮受国际金、银价格连日刷新最高价格，点燃购买势头的影响很大。今年以来，金价和银价分别暴涨70%和150%以上，两者都是1979年以来的最高年增长率。年末金、银价持续最高价，延续了圣诞节拉力赛。据彭博社报道，当地时间圣诞节第二天即26日，美国国际黄金现货价格盘中一度最高上涨1.2%，超过每盎司（31.1克）4530美元，再次刷新前一天创下的最高值。白银现货价格也连续5个交易日呈上升趋势，一度盘中最高上涨4.6%，历史上首次突破每盎司75美元。专家指出，对金、银价格持乐观态度，但要注意变动性。KB国民银行首尔森林PB中心负责人李兴斗（音）表示：“如果维持美国的降息基调，有可能形成比现在更高的价格。银的交易量相对来说价格变动性较大，投资时需要注意。”朱铉佑记者 woojoo@donga.com