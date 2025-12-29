特检结束为期180天的调查后，起诉金建希“卖官卖职”等10项嫌疑

金建希特检组（特别检察官闵中基）29日结束为期180天的调查。此前，随着内乱特检和蔡上等兵特检分别于本月15日和上月28日结束调查，有关前总统尹锡悦的“三大特检”调查将全部落下帷幕。金建希特检组将于29日上午10点在特检办公室所在的首尔钟路区KT光化门大厦西座发表最终调查结果。7月2日举行揭牌仪式成立的特检组在7月21日向金建希和尹锡悦通报出席，从调查初期开始就展开了高强度的行动。金建希8月6日首次出席特检组接受调查，不到一周就被拘留。此后，随着8月29日移交审判，宪政史上首次出现了前第一夫人被拘留起诉的记录。特检组表示，尽管金建希在调查过程中否认嫌疑，但特检组已掌握了多数物证和相关人员的陈述。金建希首次被起诉的嫌疑有德国汽车股价造假、政治掮客明泰均介入公推疑云、建真法师全圣培和统一教请托疑云等。此后，调查扩大到了与公职、利权请托相关的所谓“卖官卖职”疑惑。特检组表示，已经确认金建希从徐熙建设会长李凤冠处收受梵克雅宝项链、从前国家教育委员长李培镕处收受金龟等多件高价物品的情况。特检组认为，金建希共涉嫌10项罪名，犯罪收益超过13亿韩元，计划追缴3.7亿韩元。尹锡悦也因涉嫌从明某处无偿接受舆论调查而被起诉，正在接受审判。但是，三富土建股价造假、杨平高速公路开发特惠、被称为金建希“管家”的金艺成相关疑惑等部分案件尚未得出结论。特检计划将调查记录全部移交给警察厅国家调查本部，继续进行追加调查。孙俊英记者、高道艺记者 hand@donga.com、yeah@donga.com