光化门一带电子屏将同步举行新年倒计时活动

28日下午，首尔钟路区光化门广场一带，市民们络绎不绝前来观看投影在光化门外墙的媒体展示。牵着孩子的家庭和拍照留念的外国游客们对华丽的展示发出惊叹的情景也引人注目。部分游客在媒体立面影像放映结束后仍未离开，等待下一场放映。首尔市当天公布，“自12日开幕的2025首尔之光光化门活动，至25日累计观众已突破197万人次。”这一规模是去年为期24天的整个活动累计观众数（75万人次）的两倍多。观众增长的背景归因于“市中心便捷性”和“夜间滞留型内容”。分析认为，这是下班后或周末晚上无需单独预约即可享受的免费展览，并且能以光化门这一象征性空间为舞台欣赏大型媒体艺术，因此获得了良好反响。今年首尔之光光化门活动，以利用光化门外墙的媒体立面秀为核心，重点推出将韩国传统美感进行现代重新诠释的“K-媒体艺术”内容。参与媒体立面创作的有世界级媒体艺术家道格•艾特肯，以及TZUSOO、Aplan-Company、The First Gate等国内外艺术家。影像投射在宛如大型屏幕的光化门外墙上，也时常可见观众长时间驻足欣赏的场景。随着奈飞动画片《K-POP猎魔女团》在全球热播，以丹青结构和《日月五峰图》等传统文化为灵感的灯光造型也备受关注。首尔市解释称，用现代媒体技术实现传统元素的内容通过照片和视频扩散，正通过油管和照片墙等社交媒体与海外用户分享。活动的高潮是31日举行的新年倒计时。首尔市计划利用光化门一带户外广告物自由标示区域内设置的各种数字标牌，同步播放大规模的倒计时媒体艺术。包括设在东亚媒体中心的韩国最大规模媒体标牌“Lux”在内，世宗馆、韩国历史博物馆、KT总部大楼、一民美术馆等共9座建筑的媒体标牌将参与其中。这是一种将城市建筑用作单一屏幕的方式。倒计时活动将从31日晚10时50分持续至次日即明年1月1日0时30分。届时将举行融合国乐与媒体艺术的演出、对韩服进行现代诠释的时装秀以及艺术家表演，在新年第一天零时，将伴随新年祝福信息播放媒体艺术。首尔市为应对可能涌入的大规模人流，将在主要动线及人行横道等预计拥挤地点部署50名安全管理人员，并启动与警察、消防、医疗机构的合作体系。同时将运营综合状况室，以应对紧急情况。宋振浩记者 jino@donga.com