海外领养73年后分阶段中断，现在应该由我们来抚养



韩国政府继今年7月将民间机构主导的儿童领养转换为由国家和地方自治团体管理的公共领养体系后，又决定从明年起分阶段中断国内儿童的海外领养。自1953年实行这一制度以来，已经过了73年。被海外领养的儿童在21世纪初每年超过2000名，从2023年起减少到两位数，现在计划从2029年起全面中断。韩国是经济合作与发展组织成员国中唯一一个海外寄养儿童的国家，摆脱“儿童出口国”的污名已经太晚。



海外领养是在克服战后后遗症的过程中引进的制度。韩国战争导致孤儿超过10万名，美军混血儿增加后开始送往海外领养，从1980年代起未婚妈妈子女占据了海外领养的多数。根据联合国儿童权利协约，海外领养是在出生国无法保护儿童时选择的最后手段，但在韩国却以“社会经济状况不好”为借口长期滥用。保健福祉部表示，在过去的70多年里，被领养到海外的儿童约有17万名，是国内领养（8.2万名）的两倍多。



一直以来，海外领养确实给不少孩子提供了在稳定的家庭中成长的机会，但随着民间团体主导领养程序，不断有人指出其商业性变质。海外领养儿童人均手续费达数千万韩元的事实传开后，甚至有人批评称“通过出口孤儿赚钱”。真相与和解历史整理委员会今年3月发表称，对包括美国、丹麦、瑞典在内的11个国家领养的375人进行调查的结果显示，在56人的事例中，将“未生妈妈子女”虚假记录为“孤儿”等，确认了侵犯人权的事实。由于领养儿童的记录管理不善，成年后找不到亲生父母的情况也不少。这些都是国家抛弃保护领养儿童的责任而发生的令人羞愧的事情。



去年韩国国内领养儿童数为154名，海外领养为58名。虽然国内领养比重呈增加趋势，但在全面中断海外领养的情况下，如果不完善单亲父母支援和国内领养政策，只会延长令人不安的领养等待时间。保护儿童的核心原则是“原生家庭优先”。无论是亲生父母还是养父母，希望政府能够尽到责任，让孩子们在父母的怀抱中温暖地成长。

