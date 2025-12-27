迎来退休的“赛马总统”，您真的辛苦了



“朴泰宗骑手（60岁）是用身体证明了韩国赛马可以因一个人而被铭记的人物。”



与朴骑手共同准备“退休纪念赛”的李信宇调教师在社会化网络服务上留下了这样的赞辞。朴泰宗骑手于21日在京畿道果川市“首尔赛马公园”举行的第6场比赛后正式退休。朴骑手策骑的“奇迹短袜”直到最后一个弯道都保持领先，最终以第2名冲过终点。李调教师写道：“如果像电影一样，最后一幕以胜利收场就好了，但人生不可能总是如电影般圆满。所以这个结果反而更显真实。”



朴泰宗为韩国赛马留下的纪录堪称超现实。朴骑手总共参加了16016场比赛，其中获胜2249场。在韩国赛马103年的历史上，没有人比他赢得更多胜利。与此前的最多胜纪录（722胜）相比，其获胜次数也超过三倍之多。因此他获得了“赛马总统”的绰号。



当然，他的征途绝非一帆风顺。除了头部和手臂，他全身的骨头几乎都至少骨折过一次。仅长期住院就超过10次。1999年堕马事故中，因马匹踩踏其腰部，导致脊椎压缩性骨折，他不得不住院治疗10个月。朴骑手在2017年接受《东亚日报》采访时曾笑道：“来探病的粉丝们说，‘本以为肯定去世了，先去太平间找没找到，才来了病房。’”



其实，朴骑手当初想开的不是马，而是挖掘机。出身忠清北道镇川郡的朴骑手高中毕业后来到首尔，在姨父姨母于首尔麻浦区经营的蔬菜店帮忙。下班后，他去重型机械学院学习挖掘机驾驶。他曾前往江原道春川市参加挖掘机驾照考试，却连驾驶座都没能坐上就返回了。原因是距离允许报考的年龄还差几个月。由于父母晚了一年为其申报出生，其“户籍年龄”比实际年龄小。他无可奈何，只能等待下一次机会。



那时，姨父看到韩国马事会麻浦支点张贴的骑手招募公告，便鼓励侄子挑战。身高不足150厘米的朴骑手表示：“当时都不知道有骑手这个职业，但听说个子矮会受到优待，就被吸引了。”经过两次尝试，他于1987年获得了骑手执照。此后39年间，他每天坚持晚上9点前睡觉，凌晨4点30分起床。上班时间永远是清晨5点30分。这也是赛马界人士称他为“康德”（指其规律如康德）的原因。



又岂止是朴泰宗呢？生活或许就是这样：做着儿时未曾想象的工作，时而跌倒、倒下，但仍日复一日地坚持，直到某天将位置让予他人。古罗马哲学家卢修斯•安奈乌斯•塞内卡曾说：“学会生活需要一生，学会死亡也需要一生。”所以，或许完赛本身就是最伟大的纪录。谨向今年迎来退休的所有人士的未来致以掌声。真的，太，辛苦了。

