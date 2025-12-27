金正恩视察军工厂要求扩大导弹生产能力

朝鲜中央通讯社26日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩视察了军工厂，指示扩大导弹及炮弹生产能力并实现军需工业设施现代化。继公开搭载核武器的战略核潜艇（SSBN）之后，金正恩持续开展军事活动，预计在明年初即将召开的第九次党代会之前，朝鲜半岛紧张局势将进一步加剧。金正恩视察了重要军需工业企业，听取了今年导弹及炮弹生产部门的业绩和第四季度生产情况汇报，并“命令全面扩大生产能力”。金正恩在此次视察中强调：“在增强战争遏制力方面，导弹及炮弹生产部门占据最重要的位置”，“必须做好万全准备，无条件接受并将坚决贯彻党的第九次代表大会提出的现代化及生产计划目标。”他还表示：“为满足我军导弹及炮兵武力未来的需求，必须按计划建设好党的第九次代表大会将要决定新建的军需工业企业。”与前一天相同，朝鲜仍未公布金正恩视察军工厂的具体时间或地点。不过，从公开的照片推测，可能为火星系列（KN）导弹生产工厂和多联装火箭炮（MLRS）240毫米放射炮弹生产工厂。分析认为，此举同时展示了射程覆盖韩国的火星系列导弹和放射炮弹，意在同时向韩国发出威胁信号，并暗示未来可能在考虑乌克兰战争的情况下向俄罗斯提供炮弹支援。此外，朝鲜中央通讯社报道称，曾负责2018、2019年两次韩朝首脑会谈及两次朝美首脑会谈礼宾工作的朝鲜国务委员会部长金昌善去世。金昌善在金正恩执政后，曾担任统筹朝鲜最高领导人及其家属礼宾等事务的书记室长，被称为金正恩的“管家”。申나리 journari@donga.com