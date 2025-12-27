《柏青哥》作者李敏真共同主办纽约市长就职典礼

将于明年1月1日起领导美国最大城市纽约四年的印度裔穆斯林佐兰•马姆达尼市长当选人（34岁•照片），已任命以小说《柏青哥》闻名的韩裔美国人李敏真作家（57岁）为其就职委员会委员。马姆达尼当选人的纽约市长交接委员会于25日（当地时间）公布了包括李作家在内的48名就职委员会委员名单。其中不乏因电视剧《欲望都市》而闻名的演员辛西娅•尼克松、《愤怒的公牛》演员约翰•特托罗等众多文化、艺术界人士。交接委员会方面表示：“这48名纽约市民拥有创造力、领导力和多彩的人生经验”，期待他们能为新任市长的工作提供诸多帮助马姆达尼当选人定于美国东部时间1日中午1时（韩国时间2日凌晨2时）在曼哈顿纽约市政厅前进行就职宣誓。包括李作家在内的就职委员会委员们将共同主办该仪式。李敏真于1968年出生于首尔，1976年随家人移民纽约。她毕业于耶鲁大学历史系和乔治城大学法学院。与一位日裔美国人丈夫结婚，并于2007年起在日本居住了数年。其间她获得了描绘在日朝鲜人家庭生活的小说《柏青哥》的创作灵感。当时，她采访了众多在日朝鲜人，取材自日本殖民时期至1980年代的韩国近现代史。2017年出版的《柏青哥》被选为当年《纽约时报》年度图书，近期也被改编为苹果TV+剧集，引起巨大反响。她的第一部长篇小说《免费食物献给百万富翁》（2007年）也以在韩裔移民家庭长大的青年为主人公。李作家一直积极发声反对美国国内的亚裔仇恨。她在2021年3月为《纽约时报》撰写的专栏文章中批评了美国社会对移民的歧视，写道“许多人因自身无法改变的特质而遭受蔑视和排斥”。分析认为，她长期以来关注少数族裔、移民问题，这与自称“民主社会主义者”的马姆达尼当选人有许多契合点。马姆达尼当选人通过“负担得起的纽约（Affordable NY）”的口号，提出了冻结公共住房租金、提供免费巴士及免费托育、引入公共食品商店等政策。林賢錫 lhs@donga.com