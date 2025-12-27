韩国与菲律宾签署出口2艘护卫舰合约

（第5版）韩国防卫事业厅26日宣布，韩国与菲律宾签署了一份价值6亿美元的2艘护卫舰出口合同。此次合同是菲律宾海军现代化二期护卫舰项目的一部分。HD现代重工业将建造2艘3200吨级最新型护卫舰，并于2029年之前交付菲律宾海军。出口金额为5.78亿美元（约合8400亿韩元）。防卫事业厅表示：“这是政府积极推销外交与军工企业技术实力及努力凝聚而成的硕果”，“特别是10月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）会议期间召开的韩菲首脑会谈，其关于持续推动防务合作的承诺为项目推进提供了动力。”此前，菲律宾已于2016年在一期护卫舰项目中决定引进由HD现代重工业建造的2艘护卫舰（何塞•黎刹级•2600吨）。防卫事业厅说明称，这2艘舰已分别于2020年和2021年交付，现正作为菲律宾海上作战的主力活跃执行任务。菲律宾还曾在2021年与HD现代重工业签署引进2艘巡逻舰的合同，2022年签署引进6艘远海巡逻舰的合同，总计10艘舰艇。此外，菲律宾先后于2014年和今年分两次决定引进24架韩国产FA-50轻型攻击机，实际上已将韩国产武器作为其军队主力装备。防卫事业厅厅长李庸澈表示：“此次护卫舰二期项目合同的签署，象征着菲律宾政府对韩国军工产业始终不变的信任”，“计划未来将把防务合作扩大到导弹武器及太空等领域。”尹相虎 ysh1005@donga.com