美国将利用人工智能全面调查社交媒体记录，有可能扩大到短期游客

美国特朗普政府表示，以短期访客为对象申请旅游许可电子系统（ESTA）时，将要求义务性提交最近5年的社交媒体记录，因此，在实际审查过程中使用基于人工智能的分析程序的可能性正在增大。美国国土安全部下属的海关和边境保卫局当地时间10日公布了加强旅游许可电子系统申请程序的方针。申请者必须提交最近5年间使用的社交媒体账号信息。海关和边境保护局还表示，根据需要，还可以要求提交最近5年间使用的电话号码、最近10年的电子邮件地址、家庭成员个人信息、脸部和指纹、DNA及虹膜等生物信息。以外国留学生为对象，已经出现了用人工智能分析社交媒体记录并取消签证的事例。因为美国国务院在3月初正式使用了基于人工智能的“捕获并撤销签证”程序。该项目对留学生的社交媒体活动进行全面调查，筛选出赞同巴勒斯坦武装团体哈马斯或具有反犹太主义倾向的事例。据美国国务院透露，通过这一程序，约一个月内取消了300多人的签证。专家们认为，鉴于难以对庞大的个人信息进行个别研究，基于人工智能的项目很有可能超越外国留学生审查，扩大到入境审查。首尔女子大学信息保护系教授金明珠（音）预计：“考虑到特朗普政府强调国家安全问题的政策基调，以留学生为对象运营的基于人工智能的项目，今后难以排除扩大到短期访客的可能性。”由此，有人指出，在签证审查过程中，需要完善程序。嘉泉大学法学系教授崔京镇（音）强调：“如果过度依赖自动化的人工智能判断，可能会发生问题。签证一旦被拒绝，实际上很难恢复，因此应该同时保障对拒绝理由的说明和错误可能性的说明、要求再审的程序。”欧盟为了不让人工智能判断完全交给机器，从制度上进行了控制。人工智能法案将对生物识别、移居、司法、聘用等基本权利产生重大影响的人工智能归为“高风险人工智能”，通过指定监督者和记录日志的义务，明确规定了人类的管理责任。崔孝贞记者 hyoehyoe22@donga.com