“筹金运动”不再可行的原因



最近随着汇率的暴涨，很多人想起了30年前的“筹集黄金运动”。1997年，在国际货币基金组织外汇危机这一国家灾难面前，国民欣然拿出箱子柜子里的黄金饰物的事件成了韩国现代史的象征性场面。当时有350万人参与，全国共募集了227吨黄金，是目前韩国银行黄金储备量（104吨）的两倍还多。因为有战胜韩国经济危机、重新站起来的共同体信任，才有了实现的可能。



对于再次出现的高汇率事态，最近出现了“抛售美国股票运动”等美元供求对策。过去是因为没钱无法偿还美元债务的破产事态，所以收集可以兑换美元的黄金是有意义的。但目前而言，无论是个人还是企业，美元都是钵满盆满，但都是以海外资产的形式出现，外汇市场上美元变得稀缺，这种新形态的高汇率才是问题。因此，政府引导国民年金和西学蚂蚁（海外股市投资者）掉头回到韩国股市，并引导出口企业兑换储备的美元。



问题是，对于政府的这种要求，市场非常冷淡。西学蚂蚁们强烈反对说：“政府把汇率暴涨的责任转嫁给个人投资者。”也有人冷嘲热讽地说：“如果我让政府卖掉首尔公寓，会卖吗?”据说，政府期待的国民年金也态度消极。因为他们担心，如果为了保卫汇率而牺牲基金运营的收益率，日后会陷入责任论。国民年金具有过去因赞成第一毛织合并事件而经历风波的学习效果。出口企业也把重点放在高汇率的长期化上，对抛售美元非常吝啬。



即便采用了安抚、施压、放宽监管、威胁税务调查等各种办法，汇率还是突破1480韩元，平安夜早晨，政府采取了强有力的口头介入和“暂时减免海外股票转让所得税22%”的破格筹码。因为看不到自发性参与，所以拿出了税制优惠的胡萝卜。幸好汇率下跌30韩元以上，以1449韩元结束了白天交易。



有人推测，外汇市场上最终还是因为释放了国民年金的外汇对冲量。汇率跌至1450韩元以下固然是万幸，但要想持续摆脱上行压力，最终需要个人和企业的共同参与。得让他们自发地对韩国经济持乐观态度。因为现在的冷嘲热讽是“政府没有从根本上解决经济问题的意志”的不信任的表现。国民年金外汇对冲或税制奖励只是针对高汇率症状的短期处方，不能成为强化韩国经济基础体力的根本对策。高汇率只是随着经济实力的逐渐减弱而出现的症状。



每当提出这样的问题，政府人士就会表示：“结构性的改善体质需要时间，因此只能出台短期供需对策。”国民也知道，潜在增长率不可能马上提高。人们要求的是政府“终究要把它提上去”的意志以及相应的对策和愿景。这就如同房价上涨时人们要求政府出台供应对策一样。大家都知道，公寓不能像烤面包一样快速建成，但只要政府展现出把充足供应作为优先事项的强烈意志并拿出示范性对策，市场就可能对此产生共鸣并随之行动。



但是，在最近的总统业务报告直播中，除了“脱发”“卫生巾”“无血无泪的金融”等几个关键词外，没有明显的提高韩国经济实力的中长期战略。并没有表现出虽然很痛苦但要解决必须进行的劳动市场改革等焦点问题的意志和领导能力。由于多届政权放手不管的政策失败，国民早已不再去寻找柜子里的金子。

