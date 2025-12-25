“西学蚂蚁”若“回国投资”可获转让税减免……政府全力应对汇率波动

韩国政府为引导所谓“西学蚂蚁”回归国内股市，将暂时减免其转让所得税。政府更表示“即将展现政府能力”，进行了高强度口头干预。由于国民年金和出口企业面临高压措施后，韩元对美元汇率仍升至接近外汇危机水平，政府此次拿出了减税的“胡萝卜政策”。24日，企划财政部发布“国内投资及外汇稳定税制支援方案”，提出若回国的“西学蚂蚁”出售海外股票并在国内市场投资至少一年以上，将减免其转让所得税。此外，个人投资者也可购买“汇率对冲”产品，以规避在特定汇率水平买卖股票产生的汇率风险。方案还包括，对于在海外囤积美元的出口企业，若将其海外股息汇回国内，将给予100%免税待遇。政府通过提供税制优惠来应对外汇波动实属罕见。尽管政府推出了全方位对策，但由于前一日汇率突破1484韩元，面临突破历史高点的局面，政府最终表明了即使减少税源也要稳定汇率的决心。在向国民年金、出口企业、“西学蚂蚁”施压未见成效后，此次政府拿出了减免税费的所谓“鞭子与胡萝卜”策略。当天上午，企划财政部国际金融局长郑在焕与韩国银行国际局长尹庆秀发表联合声明称：“韩元过度疲软并非可取之态”，并表示此前措施“是为了展现政府的坚定意志与综合政策执行能力而进行局势调整的过程，成效即将显现”，进行了口头干预。在政府推出税制对策并进行口头干预后，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率报收于1449.8韩元，较前一交易日骤跌33.8韩元。这是自2022年11月后约3年来的最大单日跌幅。世宗=郑顺九记者、世宗=金秀妍记者 soon9@donga.com、sykim@donga.com