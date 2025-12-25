魏圣洛：“韩美同意另行推进核潜艇协定”

韩国和美国一致同意，另行推进关于核动力潜艇的单独协定。这意味着，韩美将签署例外允许转移军用核物质的协议，让韩国得到核潜艇燃料的供应。韩美间分歧和美国国内的反对曾令人们担心核潜艇建造会推迟，其后续谈判有望从明年开始正式展开。国家安保室长魏圣洛24日在青瓦台春秋馆举行记者会时表示：“就核潜艇合作问题，韩美一致认为需要另外一份协定并同意推进。”魏圣洛16日至22日访问美国、加拿大和日本，与美国国务卿兼国家安全助理鲁比奥、能源部长赖特等高官举行了会谈。美国根据原子能法禁止向海外转移军事用途的核物质。但是，为了能让韩国获得核潜艇燃料供应，将推进另行签订例外协定。美国总统特朗普10月29日与韩国总统李在明举行首脑会谈时，批准了核潜艇燃料的供应。通过《奥库斯协定》从美国获得核潜艇供应的澳大利亚也另行签署协定，被允许转移军用特殊核材料。除核潜艇协定之外，韩美还将讨论修改《原子能协定》。因为有效期至2035年的现行《原子能协定》也禁止“以军事目的使用核物质”。因此，预计双方还将就扩大铀浓缩及使用后核燃料再处理权限进行磋商。魏圣洛表示：“美方工作代表团将于明年年初尽早访韩，就联合事实清单上的安保领域事项逐项进行正式磋商。”他还表示：“为了重启与朝鲜的对话，韩美就对朝政策互助方案进行了协商。”另外，对于韩国政府解除包含中断南北贸易等内容的单独制裁“5·24措施”，他表示：“这也应该进行调整。”对于围绕对朝政策优先顺序和政策主导权的政府内部“自主派”（重视韩朝关系）和“同盟派”（重视韩美同盟互助）之间的矛盾争议，魏圣洛表示：“美国和日本也知道。有时还会问韩国政府的立场是什么。”他说：“可能会有不同的见解，也有可能是为了得出更好结论的过程。我认为最好不要对外表现出混乱的样子。”朴訓祥 tigermask@donga.com